Tras amenazas a periodista de El Tribuno de Jujuy requisaron el penal de Gorriiti

Luego de las amenazas de muerte que sufrió la periodista sampedreña corresponsal de El Tribuno de Jujuy, Nora Ruiz, en manos de un interno del penal de Gorriti, desde el Servicio Penitenciario, el sábado pasado, se informó que dos días después se hizo una requisa entre las pertenencias de los internos y no lograron encontrar ningún teléfono celular.

Por otra parte se supo que, dentro del penal, permanece alojada una persona con el mismo apellido y las mismas descripciones que figura en la cuenta de Facebook de un usuario que la amenazó.

"En horas de la tarde cuando me disponía a redactar la nota, observé que en mi cuenta de Facebook había un mensaje de un sujeto cuyo perfil decía Katu Camacho, quien con alevosía e insultos, me amenazó con términos que, pese a los errores ortográficos aducía claramente gravísimas amenazas, entre otras "que p.. tenés que ir con la Brigada a filmarla a mi hermana yo voy a salir de la cárcel de Gorriti y te voy a pillar así no vas a filmar a nadie más, fíjate con quien te estás metiendo la p... ni la policía te va a defender"". "No te metas con mi familia porque vos a mí no me conocés y esos p... de la Brigada ya les voy a mandar a lastimar a sus mujeres y a sus hijos", decía uno de los mensajes.

El fiscal que entiende la causa, Ernesto Resúa solicitó que se interviniera la cuenta de la reportera y luego de los informes que solicitó, se constató que fueron enviados el mismo sábado en horas de la tarde.

"Es probable que algún familiar del interno le haya prestado el celular, y de desde allí se hayan realizado las amenazas. Los sábados son días de visitas y hay personas que ingresan con su teléfono celular al predio donde pueden ver a los internos", comunicaron desde el Servicio Penitenciario.

Llamativamente, la cuenta del tal "Katu Camacho" permanece activa y hasta se cambió la foto de perfil en las últimas horas.

La investigación apenas inició el proceso, pero de constatarse este hecho, sobre el sujeto puede caber la calificación legal de amenazas agravadas en concurso ideal, en primer lugar por amenazar a una periodista y otra por atentar a la libertad de prensa, penas que pueden ser purgadas hasta con seis años de prisión.

El mismo lunes, allegados al ministro de Seguridad Ekel Meyer se comunicaron con Ruiz y se dispuso una custodia policial en su vivienda las 24 horas.

Cabe recordar que inició cuando la periodista Nora Ruiz cubría un procedimiento policial en una vivienda del asentamiento 25 de Mayo de la ciudad de San Pedro de Jujuy, donde además de demorar a una mujer, se secuestraron elementos robados y droga lista para ser comercializada.

Otro hecho de amenazas

Cabe recordar que apenas dos semanas atrás, en la misma ciudad de San Pedro de Jujuy, un hombre que mantenía de rehén a su mujer embarazada, salió de su vivienda e increpó al fiscal José Blanco y a los efectivos que cubrían el operativo.

El hombre que simulaba tener oculto un arma de fuego envuelta en una colcha, en el momento que intentó escapar fue interceptado y reducido por los mismos efectivos y trasladado a la sede de la Brigada de Investigaciones.