El peronismo, encolumnado detrás de la figura de José Luis Gioja, realizará el 18 de mayo próximo un congreso nacional partidario para rechazar la intervención dispuesta el martes por la jueza María Servini y avanzar hacia la "unidad" del PJ.

Ayer por la tarde, en un acto frente a la sede nacional del partido en la calle Matheu, Gioja arengó y agradeció a los miles de militantes que colmaron las calles de la zona a quienes les dijo que "es bueno que esto (por la intervención) haya pasado, porque ante cada acción habrá una reacción".

"Vamos a respetar la Justicia, pero la de nuestro pueblo, no la de un disparate de resolución que hizo una jueza para intervenir al partido más grande de Latinoamérica", sentenció ante los aplausos de la militancia.

En un breve discurso, el diputado por San Juan aseguró que van "a agotar todas las vías, pero no nos vamos a cruzar de brazos" y pronosticó que "cada crisis da una oportunidad; vamos a salir fortalecidos".

Del acto participaron también la intendenta del partido de La Matanza, Verónica Magario; el presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, y el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.

"Confiamos en que cada peronista sabe cómo seguir haciendo peronismo y que este PJ siga siendo nuestra herramienta electoral. El peronismo sigue vigente a pesar de que las puertas de la sede del partido estén cerradas", dijo Magario.

Al mediodía, Gioja había encabezado un encuentro con legisladores, intendentes, sindicalistas y dirigentes peronistas en la Fundación Internacional para el Desarrollo Local, en el barrio porteño de San Telmo en el que habían decidido llamar a un congreso nacional para el 18 de mayo para rechazar la intervención dispuesta ayer por la jueza María Servini.

Apelación

El presidente del Consejo Nacional del PJ, José Luis Gioja, apeló ayer la intervención del partido, al considerar "político" el fallo de la magistrada.

"Es un fallo político. No hay razón administrativa para intervenir el partido", sostuvo la apoderada del PJ, Patricia García Blanco.

Servini tendrá ahora tres días para decidir si concede o no la apelación de Gioja.

“Soy un verdadero peronista”

El designado interventor del PJ, Luis Barrionuevo, dijo que la jueza federal María Servini de Cubría lo eligió para ese puesto porque es “un verdadero peronista”.

“Hace unos días yo estaba en la plaza de Tribunales cuando me sonó el teléfono y me dijeron que la jueza me quería ver. Fui y me preguntó si no quería ser el interventor del PJ. Todo el asunto se manejó en silencio. Me eligió porque soy un verdadero peronista. La sangre que me fluye es completamente peronista”, dijo Barrionuevo.

Además, adelantó que como interventor va a hablar con “todos” los peronistas pero no con los dirigentes kirchneristas.

Domingo Peppo - Gobernador

El gobernador del Chaco Domingo Peppo aseguró que la intervención es “un claro atentado contra la democracia”, y un intento “de proscripción al principal partido de la oposición”.

En un documento, Peppo, en su calidad de presidente del Consejo provincial del PJ Distrito Chaco, repudió esta decisión a la cual calificó de “grosera”.

Humberto Schiavoni Senador

Humberto Schiavoni, senador y presidente de PRO, negó que el oficialismo tenga “interés” o “expectativas de intervenir en el PJ”, al responder las acusaciones del presidente del PJ, José Luis Gioja.

“No tenemos ningún interés ni expectativas de intervenir en el Partido Justicialista. Es un problema dentro del Partido Justicialista”, subrayó Schiavoni.



Máximo Kirchner Diputado

El diputado del FPV Máximo Kirchner afirmó que la intervención judicial del PJ se debe a que el Gobierno nacional “no puede garantizar una victoria en 2019”.

“Hoy el principal partido político está intervenido de manera inexplicable, la principal dirigente opositora está procesada y uno de los principales dirigentes sindicales imputado”, precisó.



Alfredo Cornejo- Gobernador

El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, aseguró que “es una estupidez” decir que el Gobierno está detrás de la intervención del PJ. “Categóricamente es una estupidez que el Gobierno se vea beneficiado con esto. Si es el Gobierno el que manipula eso no pondría a (Luis) Barrionuevo al frente”del PJ, sostuvo el gobernador de Mendoza.

Juan M. Urtubey - Gobernador

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, consideró que “no necesariamente está la mano del Gobierno” en la intervención del PJ y sostuvo que la medida “puede ser una oportunidad” para ir hacia la “normalización” del partido. Urtubey se diferenció del hasta ahora presidente del partido, José Luis Gioja, y del kirchnerismo, que apuntan al Gobierno.