"El amor que la gente me dio lo devuelvo en música"

Griza Callata se presentará esta noche a partir de las 22 en el Centro Cultural y Museo Casa Macedonio Graz, y mañana realizará una peña con artistas invitados para recolectar fondos que le permitan comenzar la grabación de su nuevo disco, en la Casa de Jeremías de Barrio Mariano Moreno.

Esta noche su invitada será la exquisita Mónica Pacheco y musicalmente la acompañarán Ema Llanos y leo Vargas. "Para hoy hemos preparado un repertorio con mucho amor", comentó la cantante.

Y mañana, la joven cantora apuesta fuerte a iniciar su recorrido en busca de los medios que le permitan comenzar a grabar. En la Casa de Jeremías, será la anfitriona de Elsa Tapia, el Grupo Nosotros y Los Chaqueñísimos Varela, parea una noche propia. "La intención es juntar algo de dinero para hacer la seña y poder empezar a trabajar en este primer disco que quiero concluir este año", comentó. Le agradezco al dueño de esta peña jujeña, porque me cede el espacio para hacer mi propia espectáculo, con toda la intención de ayudarme para emprender el proyecto. Es que necesito hacer una entrega para empezar a grabar mi primer CD, comenzar a hacer las maquetas, etc.", cuenta en conversación con nuestro diario.

Resulta que si bien Griza no comenzó a cantar ayer, fue recién el año pasado cuando por alguna razón comenzaron a abrirse puertas de la vida y oportunidades para ella. Primero ganó el Pre Cosquín y entonces conformó parte de la delegación que representó a Jujuy en el certamen previo al festival mayor de la Argentina, junto a maestros de la música como Cecilia Palacios, Daniel Quiroga y Luis Escalera, entre otros. "Esa convivencia, sus consejos, sus enseñanza, todo fue increíble", comenta. "Además, ya cuando se hizo el Pre Cosquín aquí en Jujuy, al bajar del escenario conté con las sugerencias de nada más y nada menos que Ángela Irene y Mario Díaz -que fueron jurados en la sede Jujuy-. Y después, ya en Córdoba, me pidieron el contacto Mario Álvarez Quiroga y Hugo Casas", dice sorprendida y agradecida de su suerte.

Al volver de Cosquín, su suerte continuó con una cuestión familiar, pudo viajar a Bolivia, y conocer a su abuelo, Policarpio Callata de 88 años, con quien no tuvo contacto nunca porque se separó de su familia, cuando su hija -mamá de Griza- tenía sólo 3 años. Ambas fueron a conocerlo, la vida les dio esa oportunidad. Y se encontraron con un cantor, y bailarín, esclavo de la Virgen del Socavón, "que por más de 60 años sirvió y bailó para la Virgen, y con quien pude cantar, él me acompañó con su guitarra", dice Griza emocionada y agradecida de la vida.

De regreso a Jujuy, sus proyectos están puestos en plasmar en un disco y en un repertorio especial, "todo esto que soy y que descubrí de mí", dice. "Quiero enfocarme en este material como solista quiero que salga algo muy lindo, para que se publique y se lo quiero llevar a mi abuelo", expresa.

Le pregunto qué piensa ella que pasó en su vida para que se comiencen a abrir de esta forma los caminos, y reflexiona: "Creo que es la forma en que yo empecé a ver la vida, empecé a liberarme de un montón de cosas. Uno cuando está cerrado no deja sanar muchas cosas. Creo que fue el amor que la gente me dio, el que hizo que yo me abra, y devuelva en música. La música me ayudó a expresarme más, puedo llorar o estar feliz, y lo hago a través de la música. Así como me presento, así soy. Ese fue el paso, el quiebre que se dio", expresa. Cuenta que no tuvo formación académica o clases de canto, pero desde niña participó de coros y se recuerda siempre cantando. "Siempre quise estar frente de la gente", dice. "Cuando crecí pensé que no iba a lograr estar cantando ante un público, y más adelante empecé a darme cuenta que es lo mío, que lo que canto me sale de adentro, hoy canto mejor que ayer y mañana capaz que voy a cantar mejor que hoy, pero tiene que ver con la experiencia, no tuve la posibilidad de estudiar canto", se sincera y hoy se permite proyectar.