Detectaron el segundo caso de meningitis viral en Jujuy

La subdirectora de Epidemiología, Laura Paredi, informó que se detectó un nuevo caso de meningitis viral en la provincia, aunque descartó que exista un brote en el territorio jujeño. Además instó a la ciudadanía a renovar las medidas de prevención como medida para evitar el surgimiento de más enfermos.

La meningitis es una infección de las meninges, tejidos que recubren el cerebro y la médula espinal.

Recientemente la confirmación del primer caso de meningitis viral en la primaria de un Complejo Educativo generó una "psicosis" en la sociedad por el temor a las consecuencias que puede dejar esa patología. Sin embargo la alarma por un posible brote quedó latente, instigado también por la gran cantidad de personas afectadas con esa patología en Salta.

Sucede que tal como confirmó el ministro de Salud de la vecina provincia, hay un aumento considerable de cuadros en comparación con el 2017, el cual cerró con 140 casos; mientras que en lo que va del 2018, ya se confirmaron 90 y hubo 20 en las últimas semanas.

Ante la proximidad de los territorios, la preocupación por la posibilidad de que se dé un brote en Jujuy, volvió a hacerse sentir.

Para conocer la situación de la provincia, El Tribuno de Jujuy dialogó con la titular de Epidemiología quien remarcó que "es habitual que se den casos durante todo el año, con mayor frecuencia en algunos otros, pero sin una cuestión de alarma".

"Hay casos como los hay todos los años y en cualquier período. Ninguna situación que sea de alarma ni para el individuo ni para la población", destacó la funcionaria, señalando que todos los años aparecen nuevos pacientes, no obstante no llegan a revestir peligro para la población por cuanto no tienen relación entre sí, es decir que "son casos aislados".

"No hay que estar pendiente de un número en particular, no tengamos esa situación como premisa. Los riesgos dependen de cómo se van presentando los casos y si se relacionan entre sí. El modo en que se presentan los casos es lo que te hace tener la actitud diferente y ahí no importa si son dos o diez", enfatizó Paredi, aclarando que no existen razones para pensar que pueda surgir un brote de meningitis en la provincia puesto que los casos detectados hasta el momento no se dieron en el mismo lugar o ámbito.

En ese orden se refirió a la situación del menor que fue diagnosticado con meningitis viral y aseguró que tanto familiares como compañeros de escuela del niño, "no presentaron ningún síntoma relacionado a la patología".

Asimismo informó que ya registraron el segundo caso de meningitis viral en la provincia. Se trata de un hombre mayor de edad que fue diagnosticado en un sanatorio privado, el cual ya fue dado de alta y de acuerdo a la vigilancia realizada por la Coordinación de Epidemiología, no significa un signo de alarma ni riesgos para la sociedad.

En ese sentido instó a la población a mantener la calma por cuanto no hay razones para activar una alerta epidemiológica en el territorio jujeño, aunque anticipó que es posible que se sumen nuevos casos en lo que resta del año.

"Pedimos a la población que se tranquilice porque no hay una situación de alerta, hasta el momento, pero sí decirles que tome recomendaciones de la higiene, la ventilación de los lugares, de revisar su carnet de vacunación, que ante los primeros síntomas acuda al médico y no se automedique", ponderó Paredi.

A modo de cierre la funcionaria mencionó que la meningitis se puede presentar en cualquier edad, "aunque pueden ser más frecuentes en niños".

Por eso, indicó que desde la cartera sanitaria realizan de manera permanente campañas de prevención, con el fin de concientizar a la población sobre las causas y consecuencias para que las familias tomen las precauciones correspondientes.



Puede ser viral que es más leve y ocurre con mayor frecuencia o bacteriana que es muy grave y requiere tratamiento inmediato.

La medida preventiva es aplicar a los bebés y niños las vacunas Pentavalente, Neumococo Conjugada y la Cuádruple.

Las vacunas

La jefa de Inmunología Roxana Fatum explicó que la meningitis viral no se puede prevenir pero sí la meningitis por neumococo, con la vacuna neumo 13, que se aplica a los 2 meses, a los 4 meses y refuerzo a los 12 meses, adultos de más de 65 años y personas con patologías crónicas de entre 2 y 65 años.

También se coloca la vacuna membeo pero no hay dosis en existencia en Jujuy, porque el año pasado se introdujo a calendario y hubo discontinuidad en la recepción. De hecho este año sólo recibieron 4.000 dosis de las casi 50.000 que debían recibir para vacunar a los niños de 3 meses, a los 5, 15, y a los niños de 11 años, con lo cual son muchos los chicos que deben recibirlos. Actualmente les informaron que las dosis están en Aduana por lo que esperan que se agilice y destrabe el tema para que llegue la provisión. Se vacuna además con la pentavalente que tiene el hemofilus influenza B, a los 2, 4, 6 meses y refuerzo a los 15 y 18 meses. Lo importante es que tengan el calendario de vacunación al día respetando los intervalos requeridos.