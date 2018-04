Cartelera de cine

“RAMPAGE DEVASTACIÓN”

En Digital 3D Film de aventura y acción la cual trata sobre la extraordinaria amistad entre un especialista en primates Okoye y un gorila albino George, que posee una inteligencia extraordinaria y que lo cuido desde su nacimiento. Pero este gorila es víctima de una peligrosa modificación genética y su ADN mutará rápidamente, convirtiéndose en un monstruo violento. Todo fuera de control: en tamaño, rapidez, agilidad, violencia y pronto descubrirá que hay otros animales con el mismo problema; destruyen todo. Okoye deberá encontrar un antídoto para esta catástrofe y salvar al primate que fue su amigo. En Castellano. No apto para menores. Con Dwayne Johnson, Naomi Harris, Malin Akerman y gran elenco. DIARIAMENTE: Hs. 16:00, 18:00, 20:10 y 22:20.

“VERDAD O RETO”

En Digital 2D Film de terror y suspenso sobrenatural que trata sobre uno estudiantes universitarios que son perseguidos por una presencia sobrenatural después de ser engañados para jugar verdad o reto. Un juego inocente se volverá peligroso que si no siguen las normas serán poseídos por un demonio que los obligará a matar a sí mismos o a los demás. No apto para menores. En castellano. Con Lucy ale, Tyler Posey y gran elenco. DIARIAMENTE: Hs.20:10 y 22:20.

“PLOEY: NUNCA VOLARÁS SOLO”

En Digital 2D Tierna película de animación donde se resaltan los valores, sentimientos, alegrías y amor en este pequeño pájaro chorlito dorado, que cuando sale del cascaron conoce a Ploveria, juegan y se divierten fortaleciendo la amistad y el amor, pero cae en garras de acero del malvado halcón Shadow, y el papá, por salvar al pequeñuelo, sacrifica su vida, y cuando debe emigrar hacia tierras más cálidas por el invierno boreal, Ploey que está aprendiendo a volar, atormentado por la culpa y perdida de su papá se traumatiza y no puede aprender a volar, y cuando Ploveria trata de estimularlo es atrapado por un enorme gato, dándolo por muerto, pero se las arregla para escaparse. En castellano. Apto para toda la familia. DIARIAMENTE: Hs.16:00.

“UN LUGAR EN SILENCIO”

En Digital 2D Es un film de terror sobrenatural en el cual una extraña presencia se ensaña sobre una familia en una granja aislada de toda civilización. Una presencia que no se deja ver pero para mantenerla al margen, la familia no debe hacer ningún ruido aun cuando parecen estar solos, y bien si no te puede oír no te pueden cazar ni exterminar, esa es la clave para sobrevivir. No apto para menores. Con Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe, Millicent Simmonds. En Castellano. DIARIAMENTE: Hs. 18:00.

PROXIMOS ESTRENOS: En digital 2D con Luisana Lopilato llega “PERDIDA”, y jueves 26-04 en digital 3D llega!!! “AVENGER: INFINITY WAR” (Venta anticipada de entradas).