Empezaron a recuperar casas en estado irregular

A principios de marzo, desde el Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy (Ivuj) confirmaban que 2.700 viviendas se encontraban en situación irregular, es decir que sus beneficiarios alquilan la vivienda, no la habitan o que fueron usurpadas. Una verdad que era conocida por muchos pero que poco -o nada- se hacía al respecto. Ahora el panorama parece ser distinto, ya que desde el actual directorio confirmaron que a la fecha llevan más de diez viviendas recuperadas.

El Ivuj trabaja en la construcción de 3.500 casas que están en distinto porcentaje de avance. Se prevé entregar 1.200 este año.

"Ya tenemos entre diez y veinte viviendas recuperadas. Estamos hablando de casos que estaban en comodato y que no las ocupaban; casas que habían sido usurpadas; otras que tenían una tenencia precaria y no las ocupaban desde hace mucho tiempo; viviendas que eran utilizadas para hacer fiestas los fines de semana donde lo que encontramos son equipos de música, botellas de bebidas alcohólicas", explicó Muro y enfatizó en que la mayoría de los casos fueron denunciados por los propios vecinos. Detalló que estas acciones forman parte del Protocolo de Actuación para Recupero de Viviendas que se activa cuando se detecta la situación irregular.

Se lleva a cabo por un equipo del Instituto que realiza visitas de control de ocupación, una vez verificada la irregularidad se procede en compañía de la Policía y escribanos a cambiar las cerraduras y prohibir el ingreso al lugar.

Posteriormente se hace una evaluación de la estructura de la vivienda para ver en qué situación se encuentra. Ya con el diagnóstico final, existen dos opciones: "una es que el Instituto se haga cargo y las ponga en condición; y la otra es entregarla en condición de tenencia precaria hasta tanto el nuevo beneficiario la ponga en condiciones, y luego les damos la adjudicación para que pueda empezar a pagarla", expresó el funcionario y resaltó que en este último caso, se prioriza a los grupos familiares que cuentan con personas con discapacidad severa o alguna enfermedad crónica grave.

Consultado sobre el destino de las casas recuperadas, Muro señaló que sólo se entregaron las que se encontraban en mejores condiciones porque "hay casos que no tienen ningún tipo de infraestructura y han sido tomadas igual, y estamos haciendo todo lo que es conexión de agua, cloaca, luz y gas".

En ese marco, hizo un párrafo aparte y se refirió al caso de las 114 Viviendas de Los Perales, que ante la necesidad de una casa propia, fueron tomadas en el año 2011 y a la fecha por el esfuerzo de los propios vecinos las casas fueron mejoradas notablemente e incluso se instalaron medidores comunitarios.

"En estos casos -dijo- se avanzará en la regularización dominial de todos aquellos que reúnan las condiciones para ser adjudicatarios. Tenemos muchos casos como estos y si bien en algún punto es una situación que no debería ocurrir, éstos son barrios que se han consolidado.

Estamos hablando de más de siete años y hoy para readjudicación tendríamos que hacer juicios masivos de desalojo. Acá la gran mayoría ha invertido en la vivienda y reúne los requisitos, por lo tanto vamos a avanzar en la regularización", ponderó y remarcó que la iniciativa solamente incluirá a los que cumplan con las condiciones, "los que no, se iniciará el proceso de desalojo".

Asimismo el vocal primero recordó que la venta de casas del Ivuj que se hace a través de un boleto de compra y venta ante un escribano, no tiene ninguna validez.

Sin embargo aseguró que detectaron numerosos casos de este tipo, donde incluso "hay viviendas que fueron vendidas más de una vez. Es decir que pasó de un dueño a otro y de ese, a otro, todo con un boleto de compra venta privado, sin intervención del Instituto".

En esos casos, "lo que hacemos es buscar la manera de regularización y que el último comprador acepte la situación irregular en la que por buena fe ha caído, le adjudicamos la vivienda pero la tiene que pagar al Ivuj".

Buscan que adjudicatarios pasen a ser los propietarios

Por otro lado Gustavo Muro mencionó que con la intención de regularizar la situación de los más de 30 mil clientes con los que cuenta el Ivuj, están llevando adelante un programa para que la gente pueda escriturar sus viviendas.

En ese sentido anticipó que presentaron a la Legislatura de la Provincia la moratoria para la cancelación de viviendas, ya que actualmente y a pesar de que los planes de pago tienen precios muy bajos, los beneficiarios no los cancelan. “Tenemos casas que se pagan 17 o 20 pesos mensuales y aún así no las pagan. Queremos que la gente pueda cancelar porque hay muchos que deben tres o cinco mil pesos y que quizás con crédito personal, pueden cancelar, escriturar y ser propietarios definitivo”, enfatizó el vocal primero.

Actualmente, comentó, de la cartera de más de 30 mil beneficiarios que maneja el Instituto, sólo el 56 por ciento abona de manera mensual y regular las cuotas comprometidas a la hora de ser adjudicados. Es decir que “tenemos una tasa de morosidad del 44 por ciento, más de 13 mil familias no están pagando”.

“Nosotros estamos notificando y hemos podido mejorar en un 30 por ciento lo que se venía recaudando pero es importante que la gente cumpla porque si no lo hace, se afecta la familia porque la cuota después se le aumenta considerablemente y también el Estado, porque deja de cobrar y al no cobrar no puede construir más viviendas, lo que perjudica a su vez a todos los postulantes que necesitan la vivienda y no pueden tener acceso”, afirmó el funcionario provincial.

Ambiciosos desafíos para concretar durante el 2018

FLAMANTES / ESTE AÑO SE PREVÉ LA ENTREGA DE 1.200 CASAS.

Gustavo Muro destacó que en busca de paliar la demanda en torno a la necesidad de una “casa propia”, aseguró que actualmente se encuentran en ejecución 3.500 viviendas, las cuales están en diferente estado de obra. De ellas tienen previsto entregar 1.200 casas en el transcurso del año.

“Tenemos esas expectativas porque los porcentajes de avance de cada una de las obras es muy bueno, y creemos que hasta diciembre vamos a estar entregándolas”, ponderó el funcionario.

Para optimizar los mecanismos de designación de adjudicatarios, el vocal anunció que también se realizarán modificaciones en el concurso que dejarán de ser masivos y pasarán a ser por programa.

“La idea es decirle a la gente por ejemplo, que tenemos 100 viviendas en San Pedrito para que adhieran y recién ahí vamos a hacer el sorteo. Esto le va a dar mayor claridad a las personas porque van a saber para qué casas le van a asignar”, explicó el vocal del Ivuj.

En otro orden comentó que actualmente está abierta la licitación para dos locales comerciales en el barrio Los Naranjos de la capital, disponibles para cualquier persona que esté interesada en invertir.

“Es una gran oportunidad porque son locales que están en planta baja, con salida a la calle y debajo de más de 70 departamentos con familias que requieren servicios y bienes”, destacó el funcionario.

El plazo para participar de la licitación vence este lunes, por lo que los interesados pueden presentarse en el Banco Hipotecario para solicitar las condiciones.

Actualización de los padrones

El vocal primero del Ivuj señaló que actualmente manejan un padrón de 31 mil inscriptos históricos, por lo tanto no cuentan con una base de datos que responda fielmente a la realidad actual.

Por ese motivo, desde el organismo se encuentran aplicando diferentes acciones que permitan actualizar los datos, de manera que se pueda dar una respuesta a la demanda.

“Hay gente que tiene más de 25 años inscripta y su situación social a la fecha, no es la misma. Tenemos gente que hace 25 años tenía los hijos chicos pero ahora ya crecieron, se divorciaron, generan sus nuevos grupos familiares, con nuevas demandas y como no fue corriendo en paralelo la demanda con oferta de vivienda, los padrones han quedado desactualizados”, explicó Muro al ser consultado sobre la cantidad de jujeños que aspiran a acceder a una casa del Ivuj.

A modo de ejemplo mencionó que en capital existían cerca de veinte mil inscriptos, no obstante en el sorteo realizado en marzo del año pasado, únicamente adhirieron ocho mil personas, “o sea que estamos hablando de menos del 40 % de los inscriptos para las 539 que van a ser entregadas este año”.

Lo mismo, aseguró el funcionario, ocurre en el interior, ya que “tenemos en Abra Pampa un registro de casi mil inscriptas y la adhesión para el programa de 30 viviendas, ha sido de 250. Esto quiere decir que en el tiempo han cambiado mucho las situaciones sociales”.

En ese marco Muro estimó que hoy en día, el Ivuj sólo cuenta con una aproximación de inscriptos, “sin contar que hay mucha gente que no se inscribió y que están en una misma vivienda con dos o tres grupos familiares”.

Por lo cual, se está trabajando en la actualización de datos “de manera que podamos tener mayor claridad acerca de la demanda que hay en la provincia y podamos dar un respuesta concreta”.