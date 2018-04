"La detención de Eduardo Fellner es excesiva y arbitraria"

Tras conocerse el pedido de detención el miércoles por la noche del exgobernador de la provincia de Jujuy, Eduardo Fellner, y confirmarse su detención en la tarde de ayer, luego de regresar de un viaje a Buenos Aires, el representante legal Horacio Aguilar, consideró a la orden de detención dictada por el Juez de Control N° 4, Isidoro Cruz, es "arbitraria".

El letrado salteño afirmó en diálogo con nuestro medio que "no existe alguna conducta que pueda ser enmarcada en la acusación" de asociación ilícita y defraudación, en el marco de la denominada Megacausa, en donde la Justicia jujeña investiga el destino final de 1.300 millones de pesos que debían destinarse para la construcción de más de 2.200 viviendas sociales en toda la provincia.

Aguilar explicó que la causa en la que está imputado Eduardo Fellner fue abierta hace dos años, y "que en un principio estaba circunscripta al dictado de un decreto a través del cual creó la Unidad Ejecutora Provincial (UEP)".

Argumentó que "se demostró que la creación de la UEP no solo era necesaria, sino que era legítima y era acorde a los lineamientos del Plan Nacional de Viviendas, y es lo que se hace en todos los casos de obras públicas".

Explicó que la creación, en 2007, de la UEP "era una necesidad por el estado de conmoción que había en Jujuy en esa época por la desocupación y las actividades de las organizaciones sociales que generaban que el Ivuj (Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy) esté colapsado y no pudiera funcionar".

En ese sentido concluyó que "ya se probó en la causa que esto era así, y se presentó la evidencia que no había ningún delito", señaló Aguilar. Pero "el año pasado la Fiscalía amplió la imputación y dijo que Fellner era organizador de una asociación ilícita, y además de una defraudación. Nosotros advertimos, y pedimos el sobreseimiento, respondiendo a esta imputación del fiscal, que no estaba diciendo en qué consistía la conducta de Fellner que pudiera ser enmarcada en esta figura".

Es por eso que Aguilar argumentó que el fiscal de Investigación Penal Diego Cussel, a cargo de la investigación de la denominada "Megacausa", "nos tiró con el Código Penal por la cabeza (sic) por un delito muy grave como es ser organizador de una asociación ilícita, pero el fiscal no nos dice de qué forma Fellner organizó esta asociación ilícita, ni qué hizo exactamente". Al tiempo que agregó, "el derecho penal se refiere a conductas humanas, no solo a calificaciones y a carátulas. Hay que describir una conducta para que la persona además pueda defenderse. Esto no pasó y no tenemos en qué consiste la conducta de Fellner que el fiscal considera constituye la integración u organización de asociación ilícita".

Idéntica situación "tenemos con la defraudación, porque tampoco hay una sola conducta de Fellner que pueda ser enmarcada en la acusación".

Aguilar aseguró que no existió ningún delito, "y mucho menos existen pruebas, porque no hay nada que probar". Al tiempo que agregó "que no hay ninguna conducta descripta por la fiscalía por la cual haya que probar o no".

A partir de las inconsistencias argumentadas por Aguilar, los representantes de Fellner realizaron diversos pedidos de sobreseimiento, como así también de "mantenimiento de libertad", pero "nunca tuvimos respuesta", subrayó.

"Siempre estuvo a derecho"

El abogado, representante de Eduardo Fellner, Horacio Aguilar, explicó que ninguna de las presentaciones realizadas tuvo respuesta, porque "la causa estaba suspendida y todavía no había ninguna actuación", por lo que "estuvimos a la espera de que se reanude la causa".

Los letrados, pidieron el sobreseimiento del exgobernador, como así también el mantenimiento de libertad. Esto ocurrió el año pasado "fue la ampliación de la imputación, y no tuvimos respuesta".

"Hace dos meses reiteramos el pedido de mantenimiento de libertad, y no hubo respuesta, y ahora nos sorprenden con esta detención que es absolutamente arbitraria porque se trata de una persona que ha estado a derecho durante dos años, que se ha sometido, que se ha presentado cada vez que fue citado. Se le allanó su casa y él estuvo presente durante el procedimiento. Es decir, no hay ningún motivo para ordenar su detención".

"No pedirá domiciliaria"

A la espera de lo que pueda resultar la declaración indagatoria del exgobernador, Eduardo Fellner, Horacio Aguilar sostuvo que no pedirá la prisión domiciliaria.

Si bien, "Fellner padece algunos problemas de salud, él me ha instruido que no quiere prisión domiciliaria. No quiere que su casa, donde formó a su familia, crió a sus hijos, donde vivió toda su vida se convierta en una prisión".

Por este motivo es que insistirá en el sobreseimiento, "ya que entendemos que el procedimiento es injusto y que no hay ningún elemento que indique que tiene algo que ver con esta causa, por lo tanto, vamos a insistir con eso".