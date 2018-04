“Las pymes jujeñas se beneficiaron del mercado de capitales”

-¿En qué consisten las herramientas del mercado de capitales?

-Conjuntamente con Acindar pymes acercamos las herramientas del mercado de capitales. También vamos a presentar el caso de éxito de una empresa jujeña la primera en emitir una obligación negociable simplificada garantizada por Acindar SGR, que es una nueva modalidad de este instrumento que permite que las pymes se puedan acercar al mercado de capitales con montos pequeños. En este caso fue de 6 millones de pesos, pero está garantizada la totalidad de la emisión por el respaldo de una sociedad de garantía recíproca.

-Desde la Bolsa de Comercio ¿cómo se puede bajar toda esa información cuando acá no hay sucursal?

-Cuando vine por primera vez a Jujuy fue ilusionado con la recepción y que pueda movilizar a los jujeños. Justamente la Agencia de Promoción de Inversiones es un aliado muy importante porque está en Jujuy, porque nosotros estamos en Buenos Aires y no tenemos ninguna sucursal. Entonces lo importante es que ellos muevan para que ayuden a las pymes, traccionen para que al conocer las herramientas puedan acceder y optar por las más conveniente. Ojalá pudiéramos tener en todo el país una agencia, nos complementamos con lo que armamos en Jujuy. Hay una sinergia entre la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que es una asociación civil que es el mercado de capitales, conjuntamente con las SGR como es Acindar y también con la gente que tracciona en el lugar y que pueden facilitar más ese proceso que lleva a estar en el mercado de capitales. No es están difícil, aunque suene complejo pero hay que conocerlo.

-En la realidad que hoy vivimos ¿cómo se impulsa a las pymes ante un panorama económico complicado?

-Sí, siempre estuvo complicado el panorama en Argentina, si las tasas en este momento son un poco altas, confiamos que van a empezar a bajar. Igualmente para una pymes una tasa del 28 o 30 por ciento del costo financiero total comparado con otras alternativas todavía es competitivo. Pero bueno a nosotros nos gustaría que esté en un dígito; pero bueno son tasas de mercado por eso lo planteamos como una alternativa. Acá no hay una tasa subsidiada porque del otro lado el que presta es un particular. Entonces lo que hay es una desintermediación, es decir no es un banco. El banco quizás te paga un 20 por ciento por un plazo fijo y te prestan un 40 o 50 por ciento, porque intermedian dinero. Acá transparentamos las partes y los costos ya lo conoce la pyme. El costo de la SGR, el costo de la negociación y ya no hay mucho más. Hay que ponerse de acuerdo en las tasas. Esto lo explicamos con ejemplos en la charla. Por ejemplo Villanueva fue una tasa badlar 4.75 una tasa fija, más un porcentual que se licitó al momento de la colocación. En agosto fue 4.75 y las posteriores fueron siempre un poco más altas. Fue un caso particular, la primera ojalá que las otras sigan bajando las tasas. Pero eso no lo manejamos, lo maneja el mercado.

-Jujuy en este mapa respecto a las pymes ¿cómo se ubica?

-Si nos volvemos cuatro años atrás, está muy bien. Para mí cambio muchísimo, ya están monetizando más de 160 millones de pesos con todas las pymes que tiene desde que empezaron. Todo eso es el dinero que las pymes jujeñas se han beneficiado a través de los instrumentos del mercado de capitales.

-¿Es decir que esas herramientas son fundamentales?

-Totalmente, hay una para cada necesidad, empezamos con el pago de cheques diferidos que son los más fáciles, hasta cosas más complejas como una obligación negociable, fideicomiso financiero. Nosotros nos vamos a centrar en las cosas más fáciles para el alcance de las pymes. Y las obligaciones negociables, estas nuevas que son con respaldo con una SGR, y que le facilita mucho el acceso a las pymes. También están los pagarés bursátiles que también tienen que estar avalados por las SGR. Las SGR es hoy por hoy una pata fundamental en esta cadena, porque las acerca más fácil a las pymes para que puedan desarrollarse. Son 30 SGR que están habilitadas para garantizar estos avales a las empresas pymes que son los socios partícipes.