Rige en Jujuy, descuento de Pami para medicación

Comenzó a regir este mes en Jujuy el acuerdo con Pami que permitirá un descuento del 5% sobre los medicamentos, y los precios no podrán superar el 70% de la inflación vigente en el momento. Por otro lado se aclaró que si no se provee en el interior, como se reclamó en Humahuaca, deben informar en la oficina de la obra social en cada localidad.

"El convenio que se firmó en Buenos Aires es a partir de abril del 2018 hasta marzo del 2019, donde se reduce el 5% del costo del medicamento para los ambulatorios. Es decir que el afiliado que va a una farmacia desde abril paga 5% más barato el medicamento que venía pagando, la parte que le corresponde", explicó el referente de Pami en Jujuy, Álvaro Cormenzana.

ÁLVARO CORMENZANA DE PAMI

Detalló que eso va en base al porcentaje de descuento que le corresponde al afiliado, es decir que hay algunos a quienes les corresponde un 50%, a otros un 30 o un 20%. Y si tiene el 100% de cobertura lo retira directamente.

Otro de los avances que destacó hasta marzo del 2019, los medicamentos sólo van a aumentar su costo en un porcentaje que no supere el 70% de la inflación vigente. "Si hay una inflación del 10% no puede aumentar más del 7% en el período éste hasta marzo del 2019", precisó Cormenzana.

Aclaró además que lo que se logró a nivel central es que los medicamentos para oncología, para tratar distintos tipos de cáncer, "se redujeran el 20%". Precisó que esto se hace mediante las compras a nivel central por lo cual la obra social de los pasivos logró un ahorro muy importante de 1.500 millones de pesos, cuyo monto se prevén volcar para más prestaciones o necesidades más importantes.

Por otro lado, y consultado sobre aquellos remedios que tienen un 100% para los afiliados, Cormenzana recordó que se trata de una resolución que sacó Pami central que da cobertura hasta cuatro medicamentos gratuitos sólo para personas con vulnerabilidad con respecto a sus ingresos o si tenían o no propiedades. "Quedaron con beneficios aquellos que realmente lo necesitan, aquellos que no lo necesitaban siguen con los descuentos habituales que les da la obra social, dependiendo si es una enfermedad crónica o no de un 50% u 80%, lo que están por ley de un 100% de cobertura", precisó.

Entonces quienes determinan quienes son los afiliados que no necesitan esa cobertura del 100% son Pami con Anses, según explicó, para quienes tienen ingreso menor se detectaba si tienen doble cobertura, es decir otra obra social, con lo cual se les dejaba de dar ese descuento total; y también a quienes tienen más de una propiedad o a las que tenían jubilaciones de ingresos elevados. Aclaró que sin embargo si se trata de otras enfermedades como diabetes, sin importar los ingresos se les da el 100% de los medicamentos.

Reclamo del interior

Además El Tribuno de Jujuy recibió un reclamo de un afiliado de Pami de Humahuaca, Rafael Subelza quien aseguró que en la farmacia que recibe esa obra social no les estaban entregando los medicamentos aduciendo falta de pago, por lo que perjudican también a quienes viajan más de 200 kilómetros.

Al respecto, el titular de Pami explicó que "hay algunas farmacias que no tienen el medicamento y dan este tipo de mensaje, o no lo quieren entregar con el 100% de cobertura, porque no deja plata en efectivo en la farmacia. Ese es un problema entre las farmacias y las empresa farmacéuticas que tenemos que controlar nosotros", precisó. Dijo que como Unidad de Gestión Local (UGL) de Pami están determinando donde hay denuncias y recomendó a los damnificados que realicen la denuncia y pongan en conocimiento acudiendo a los centros de atención personalizada de la obra social que aseguró hay en Humahuaca. Explicó que uno de los arreglos que se hizo con el convenio a nivel nacional es trabajar en el nuevo proceso de entrega y adquisición, de modo que les llegue a los afiliados, mediante un control más estricto.

Algunos jubilados apelan al uso de la tarjeta

El descuento del 5% está vigente y en una farmacia local aseguraron que la mayoría de los medicamentos son nacionales y trabajan con Pami: antihipertensivos, diuréticos, ese tipo de remedios e inclusive aquellos de enfermedades crónicas.

“Cuando autorizamos las recetas vienen con un precio diferencial en todo lo que son laboratorios nacionales, se hace un descuento extra. Pero bien la gente sigue llevando”, explicó Eduardo Calderón de una farmacia local.

Sostuvo que medicamentos como hipertensivos no son muy caros, pero otros sí, y hay algunos afiliados que tienen un 50% de descuentos y aseguró que sigue habiendo el beneficio del 100% para algunos, pero son pocos.

Sin embargo, algunos jubilados apelan al uso de tarjeta, que Calderón aseguró no lleva descuento si es en una cuota pero si es en dos o más del 5% de recargo. “Es el 5% nada más no es solamente por Pami sino en perfumería y otras obras sociales, es una cuestión de que es una tarjeta de crédito”, dijo.



Opiniones

Cornelio Flores, jubilado

Tengo medicamentos porque soy diabético. Cuando no hay cobertura se gasta bastante, las tiritas cuestan 800 pesos. Aún no tuve problemas, hace poco me jubilé.

Hortencia Viz, jubilada

Me estoy organizando en el Pami. Este 5% sirve porque están muy caros los medicamentos, tengo otros descuentos. Este 5% es poco pero vamos a ver.



Victoria Vargas, jubilada

No alcanza para nada ahora. Es poquito, yo compro muchos medicamentos. Tengo que comprar como mil pesos de remedios.



Lucila Acosta, jubilada

Es muy poco, yo tengo medicamentos para la presión alta con 50% de descuento. Gracias a Dios no tengo que usar otros.