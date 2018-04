"Veo la Selección a mitad de camino", dijo Batistuta

Gabriel Batistuta, máximo goleador de la historia del seleccionado argentino hasta que en 2016 lo superó nada menos que Lionel Messi, afirmó este jueves que de cara al mundial de Rusia ve al representativo nacional y a su entrenador, Jorge Sampaoli, "a mitad de camino entre lo que pretenden y lo que tienen resuelto".

"Creo que los jugadores mismos pretenden más de su propio rendimiento; se juega dentro de dos meses y el técnico tiene estos 60 días para trabajar y decidir a quién convocar", expresó el "Bati" durante un acto benéfico desarrollado en su ciudad santafesina natal de Reconquista.

"Lo que pasa fundamentalmente con el equipo y con el entrenador es que los argentinos no sabemos todavía quien va a jugar en el Mundial, porque aparentemente Sampaoli tampoco lo tiene claro todavía", expresó.

Pese a ello, Batistuta tiene "confianza en el equipo. Y esto lo digo a pesar de la goleada que nos comimos contra España, porque mi visión respecto del Mundial no cambió, ya que Argentina tiene buenos jugadores y el técnico tiene un problema de elección, que desde un punto de vista positivo es bueno”, resaltó.

Y sobre el puesto que lo destacó en su carrera indicó que su preferencia se inclina "por Gonzalo Higuaín, pero el problema es a quien va a dejar afuera. A mí me gusta Mauro Icardi, pero aparentemente no va a estar. En todo caso la dificultad en esa posición pasa por la abundancia", concluyó.