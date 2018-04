Hoy Gimnasia está obligado a ganar para mantenerse arriba

El fútbol siempre da revancha. Y hoy Gimnasia tendrá la suya, con televisación directa para todo el país a través de TyC Sports. Desde las 13.05 visitará a All Boys por la 23§ fecha de la B Nacional con la obligación de ganar para recuperarse de la caída en manos de Aldosivi el fin de semana pasado. En realidad, la necesidad de sumar los tres puntos se potencia por el hecho de que el "lobo" sufrió un bajón en las últimas jornadas. Sólo sumó una unidad de las últimas nueve posibles. Entonces, esta tarde sólo sirve el triunfo.

El técnico Martín Astudillo realizará cuatro cambios respecto a la derrota ante el "tiburón", pero dos serán en defensa. Ignacio Sanabria, tras purgar su castigo por haber acumulado 5 amonestaciones, regresará en lugar de Luis Casarino. Y el juvenil Gonzalo Nazario irá por el suspendido Patricio Matricardi. Mientras que Ulises Virreyra reemplazará al lesionado Maki Salces, quien se recupera de su domicilio de fractura de cráneo, y Mauro Buono ocupará el lugar de Lihué Prichoda, en la única variante táctica. El DT es consciente de que no se puede fallar más. Lamentablemente el bajón sufrido en estos momentos prácticamente dejó al equipo fuera de la lucha por el primer ascenso a la Superliga. Aunque matemática todavía tiene chances, ahora los dardos se deben apuntar al Reducido. Es clave terminar lo más arriba para definir en casa a partir de la segunda etapa del mini torneo, pero fundamentalmente en la primera será a un solo encuentro y el mejor posicionado será el local. El tema fundamental para salir adelante pasa por mejorar en defensa. Los cuatro cachetazos padecidos en el último tiempo no tan sólo significaron dejar sin invicto al arquero Javier Burrai, sino que también sembraron preocupación. Los hombres del fondo venían con un nivel alto, pero hubo errores puntuales y se pagaron caro. También la contención falló.

Por el lado del representativo de Floresta, con apenas 23 puntos, lucha por no descender. Lleva cinco presentaciones sin festejos en su estadio y conseguir la victoria implicaría una bocanada de oxígeno de cara al final del certamen.

Julio Barraza será el encargado de impartir justicia en el reducto "albo". Luego de arbitrajes más que polémicos, los hinchas de Gimnasia cruzan los dedos y esperan que se equivoque lo menos posible.

El partido esta tarde promete emociones fuertes y para los dos protagonistas, la victoria es tan necesaria como agua en el desierto.

Aldosivi va por más

El puntero Aldosivi de Mar del Plata intentará reafirmar sus chances de regresar a Primera División cuando reciba a Los Andes en uno de los tres partidos a jugarse mañana en el inicio de la 23º fecha del certamen de la B Nacional. El partido se jugará en el estadio “José María Minella” desde las 17.05 con el arbitraje de Maximiliano Ramírez. Aldosivi es puntero con 37 unidades, seguido por San Martín de Tucumán con 35, Almagro con 34, Sarmiento con 33, Atlético de Rafela con 32 y Gimnasia de Jujuy y Agropecuario con 31. El equipo marplatense es el puntero en este tramo final de tres fechas y llegó a lo más alto gracias a dos triunfos seguidos, el de la jornada pasada de enorme valor al vencer de visitante a otro gran candidato al título, Gimnasia de Jujuy, por 2 a 1. Los Andes (25 puntos) necesita puntos para esquivar definitivamente al descenso, ya que tiene uno de los 10 promedios más bajos y restan por definirse cinco equipos más para descender sumándose a Deportivo Riestra que ya bajó la categoría. En Aldosivi, Franco Canever y Cristian Chavez irán por Lucas Krupzky y Antonio Medina, ambos expulsados en Jujuy, respectivamente, y Ezequiel Parnisari reemplazará a Diego Villar, pasando a jugar con un esquema de 3-4-1-2 en vez del 4-1-4-1 de Jujuy.

Por su parte, en Caballito, Ferro (23), que quiere culminar dignamente esta mala temporada, jugará ante Estudiantes de San Luis (24) que en caso de no ganar estaría casi condenado al descenso.

El “lobito” sí jugará el Regional

Finalmente, ante el hecho concreto que esta temporada no habrá reestructuración de la B Nacional -“existe un acuerdo de palabra”, confió una fuente a El Tribuno de Jujuy-, la dirigencia de Gimnasia decidió participar en la cuarta edición del Torneo Regional del NOA, categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 19.

Además del “lobo” y San Martín, que se habían bajado en un principio, competirán Gimnasia y Tiro, Juventud Antoniana, Central Norte y Pellegrini de Salta; Ñuñorco de Tucumán; Central Córdoba y Mitre de Santiago del Estero. La competencia a partir de este año cuenta con el reconocimiento del Consejo Federal de AFA y su inicio se encuentra previsto para el próximo fin de semana. El torneo apunta a que los chicos de la región tengan actividad y puedan medirse con rivales con iguales aspiraciones.