El papelón de los fiscales puede liberar a Fellner

Horas intensas se vivieron en el salón Vélez Sarsfield del Poder Judicial de la provincia, donde en la jornada de ayer fue citado a prestar declaración indagatoria el exgobernador de la provincia Eduardo Fellner, por el juez de Control Isidoro Arzud Cruz, quien fue protagonista de un hecho insólito que puede provocar un giro sustancial en la situación procesal del exfuncionario.

Fellner está apuntado de ser el "organizador" de una asociación ilícita que malversó más de 1.300 millones de pesos, destinados a la construcción de viviendas sociales.

Es que los fiscales decidieron levantarse del recinto sin indagar al exgobernador por una cuestión "insólita" y "sin precedentes", términos calificados por el magistrado que entiende la causa.

Antes de las 8 un importante grupo de periodistas aguardaban el arribo del exfuncionario, que había pasado su primera noche alojado en la Unidad Penal N§ 7 del barrio Alto Comedero.

El juez de Control Cruz en diálogo con El Tribuno de Jujuy contó el "histórico" episodio que protagonizaron los fiscales Diego Cussel y Liliana Montiel, en retirarse del recinto sin preguntar al imputado.

"Se perdieron la oportunidad histórica de indagar al exgobernador, teniéndolo en el banquillo de los acusados. Es una cuestión insólita para el proceso, ante la sorpresa de todos los presentes que participaron de la audiencia. No está previsto en ningún código de procedimiento del país que puedan los fiscales retirarse de la instancia indagatoria, es por eso que decidí que el acto continúe de igual manera. Lo grave es que después de tanto pedido para que el exfuncionario sea citado para responder su supuesta participación en un hecho que es investigado, la parte acusatoria no esté presente", dijo.

En otro tramo de su relato, el magistrado explicó que "el Ministerio Público de la Acusación reclamaba que se inicie cuanto antes la investigación y las medidas que correspondan y ante ello nosotros actuamos en consecuencia con la responsabilidad que indica nuestra función".

Según se pudo saber, todo comenzó una vez aprestas las partes en el recinto. El exgobernador Eduardo Fellner junto a sus abogados Horacio Aguilar y Hernán Cuneo, los abogados Alberto Matuk y Luis Canedi en representación de otros imputados, los fiscales Cussel y Montiel, al igual que la querella del Estado representada por el fiscal de Estado Mariano Miranda y el fiscal anticorrupción Joaquín Millón Quintana.

Cuando se le hizo conocer nuevamente el requerimiento de la Justicia al exfuncionario, sus representantes legales manifestaron que ya conocían la causa de imputación, que oportunamente se les había entregado una copia de más de 200 fojas donde estaba la ampliación de acusación. Y la defensa consideró que no era conveniente llevar a cabo la lectura, para evitar más de 3 horas.

La fiscalía "que conoce el contenido, porque ellos mandaron la acusación", manifestaron oposición que no fue dada a lugar y decidieron levantarse e irse. Por detrás se retiraron los representantes de la querella.

"Fue absurdo que se retiren, no se explica de qué daño se iban a agraviar. Es por eso que entendimos que la nulidad no iba a prosperar y continuamos con el acto y lo dimos como válido", dijo el juez. "La nulidad por la nulidad misma no existe".

“Hoy por hoy Fellner podría obtener el cese de detención”

Con todas estas situaciones que inesperadamente se fueron dando, por otro lado la defensa de Fellner no tardó en pedir formalmente que “se resuelva de inmediato el cese de detención”.

Altas fuentes judiciales que fueron consultadas por nuestro medio, dieron cuenta de que “atendiendo a que Fellner siempre estuvo ajustado a derecho en la causa que se le investiga, y al quedar "desierta" la parte acusatoria en su indagatoria, es muy probable que en los próximos días se analice el pedido y obtenga el cese de detención”.

Otro punto que la defensa de Fellner planteó en varias oportunidades, es que el pedido de detención solicitado por el fiscal Diego Cussel “está sujetado con alfileres”, porque según los planteos defensivos “no están bien explicados, de qué manera se tiene el indicio que él pueda ser el organizador de una asociación ilícita”.

Fellner presentó un escrito al juez Cruz, donde explicó que como primer funcionario, en ese entonces creó la Unidad Ejecutora, proyecto aprobado por unanimidad en la Legislatura de la Provincia, y como mandatario “hizo uso de esta creación para regular la construcción de la viviendas sociales”.

Si hoy tendría que definir el juez de Control su situación procesal, con todos estos elementos, ordenaría el cese de detención, pero seguiría involucrado en la causa.

Ante esto, el magistrado tiene diez días corridos para resolver este planteo, debe correr vista al fiscal por un término de cinco días y cinco días posteriores debe dar o no lugar a los planteos defensivos.

Según se supo, la resolución puede ser antes de los estipulado, si las próximas personas citadas a indagatoria no aportan datos conducentes que lleven a la supuesta responsabilidad del exfuncionario en el hecho por el que es investigado, junto a otras 22 personas, entre ellas exfuncianarios, una escribana y dirigentes sociales que dependían directamente de Milagro Sala.