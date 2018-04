Contención y cariño para superar dificultades y decidir bien

"Mi consejo para los padres es que escuchen a sus hijos, que los comprendan y abracen, háganles ver lo que es una familia unida, la unidad está basada en el amor. Como padres no debemos fallar a nuestros hijos, tenemos que hablar con ellos y hacerles ver lo importante que es la familia. Mi mensaje a los padres de Jujuy es que siempre hablen con sus hijos, que los aconsejen para que sean buenas personas y eso evitará muchos de los problemas que tenemos hoy en día", son palabras de Jorge Vázquez, referente del hogar "Pequeña Belén", cuya meta se centra en contender a hombres y mujeres que fueron golpeados por la vida, y tratar de sacarlos adelante. El 25 de marzo pasado se conmemoró el Día del Niño por nacer. Dicha fecha fue celebrada recién, por motivos de coincidencia con otras celebraciones, el domingo en el parque San Martín. Al instalarse como "tema debate" en la sociedad la legalización del aborto, muchas ongs jujeñas salieron a dar su punto de vista sobre esta problemática. Ellos, al estar en contacto permanente con situaciones dolorosas que atraviesan las personas, ven en la contención, en el afecto y el amor la salida a cualquier dificultad que un ser humano pueda atravesar.

La cuestión sobre si la legalización del aborto debe permitirse o no generó diversas opiniones de diferentes sectores de la sociedad, "defendemos la vida porque es necesario que la sociedad tome conciencia de lo que es la dignidad de persona, debemos cuidar y valorar la vida del hombre y de la mujer desde que están en la panza de la madre", mencionó Silvana Velázquez, integrante de "Pequeña Belén".

Sobre la importancia de hablar sobre este tema y todos aquellos flagelos que azotan al ser humano, Vázquez remarcó que "es necesario tener confianza con nuestros hijos, tenemos que escuchar todo aquello que nos quieran contar y enseñarles a ver las cosas que vienen en la vida, en otras palabras, prepararlos para afrontar el futuro. Todos tenemos que enarbolar la bandera de la vida en nuestros hijos, esa es una obligación ciudadana". La principal tarea social que lleva a cabo el hogar "Pequeña Belén" se centra en contener y apoyar a toda persona que se encuentre pasando por un mal momento, por ello, sugieren a todas aquellas mujeres que piensan en abortar que se acerquen a su institución, "No están solas, el aborto no es la solución a la soledad ni a la tristeza, ni a la pobreza. Ese es un daño más, un trauma más, un dolor más del cual es muy difícil salir. Para nosotros la vida de esa mujer vale mucho, la contención de esa mujer que necesita ayuda es fundamental, ellas pueden recurrir a nosotros que la vamos a querer. Lo mejor para ella es que nazca ese bebé que la va a amar con todos sus defectos y virtudes", explicó. Agregó que "el niño, el bebé, esa vida que quiere vivir, que está latiendo dentro de la madre es un hábito de vida que nos mandó Dios y nosotros debemos respetar. Tienen derecho a vivir y nosotros debemos respaldar eso porque esas criaturas el día de mañana serán hombres de bien y van a levantar a esta Argentina querida".

“Sí a la Vida” movilizó a familias

PLENA TAREA/ CONFECCIONAN UNA BANDERA GIGANTE ESTAMPANDO SUS MANOS COMO SÍMBOLO DE LA VIDA.

El domingo pasado en el parque San Martín se celebró el Día del Niño por nacer. Dicho evento se denominó “Sí a la Vida” y ofreció diversos espacios para la comunidad.

Las actividades fueron las siguientes: se montaron stands con información en contra del aborto, se puso a disposición un espacio denominado “Camino de la Vida” en el que por medio de gigantografías se dio a conocer el proceso de gestación del bebé en el vientre de la madre.

Además, hubo números musicales de artistas jujeños, exposición de paneles con celebridades que sobrevivieron a un aborto y banderas con mensajes de concientización sobre el tema. También confeccionaron una bandera de 100 metros con el lema #YoNací, en la que niños, jóvenes y adultos grabaron sus manos.

Otros de los momentos importantes del encuentro fue la renovación del juramento hipocrático de los médicos, sobre esto Paola Gutiérrez, referente de la Red de Familias de Jujuy una de las organizadoras de la movida, dijo que “fue un momento histórico para la provincia, porque esto se realiza con esta renovación de médicos que le dicen sí a la vida”.

El evento fue organizado por diversas instituciones de la provincia encabezadas por la Red de Familias y Vida de Jujuy.

También se sumaron colegios secundarios y terciarios privados y públicos, pesebres, profesionales en la medicina y organizaciones no gubernamentales que se dedican a tratar diferentes problemáticas sociales.

Culminadas estas actividades, se llevó a cabo una marcha que inició en el parque San Martín y se extendió por calles céntricas (Salta, Senador Pérez y Güemes), y luego culminaron nuevamente en el parque.

Los jujeños participaron de la misma con banderas de Argentina y remeras blancas.



Ejemplos de superación

INTEGRANTES DE “PEQUEÑA BELÉN”/ EN LA ENTIDAD CONTIENEN A PERSONAS QUE ATRAVIESAN UN MAL MOMENTO.

El hogar “Pequeña Belén” es una casa que a lo largo de su existencia albergó a cientos de personas que llegaron con historias desgarradoras y que aprendieron a darle un desenlace feliz a esas historias.

Una de ellas es la de Sonia, una mujer que a los 30 años atravesó una situación crítica. Además de ser de escasos recursos, tenía un esposo alcohólico que la golpeaba frecuentemente frente a sus dos hijas. Ella quería superarse, pero no tenía el valor suficiente hasta que un día lo hizo y recibió a cambio más golpes y fue abusada sexualmente. De ese cruel momento, resultó embarazada y sin esperanzas de vivir pensaba en abortar.

Hasta que un día, por medio de un amigo, llegó al hogar y todo cambió. La recibieron con los brazos abiertos y le dieron lo que tanto necesitaban ella y sus hijas: amor. Con el tiempo se sacó de la cabeza esa idea de no tener a su bebé. “Hoy en día su nena tiene 6 años, cuando nació lo primero que hizo fue abrazarnos y darnos las gracias por haberla hablado porque si no llegaba al hogar, no hubiera podido tener a su hija”, cuenta Silvana Velázquez.

Otro caso, quizás uno de los más desgarradores, fue el de Lucía. Una adolescente que había abortado en dos ocasiones por culpa de su madre. Primero la golpeó tanto hasta perder el embarazo y luego la obligó a practicarse un aborto clandestino. “Cuando arribó al hogar todos los días se ubicaba en un rincón en posición fetal y lloraba sin parar. Lo único que decía era que odiaba a su madre. Era una situación muy difícil, pero de a poco nuestro mensaje empezó a llegarle y comenzó a cambiar. También hablamos con su madre y la aconsejamos. Lucía ahora vive en Monterrico y logró terminar la secundaria, tiene proyectos y logró superar eso que tanto la había dañado”, relató la voluntaria.

Con respecto al mensaje que el hogar transmite a todas esas mujeres u hombres que la pasan mal dijo que ellos intentan dar a esas personas la posibilidad de perdonarse, les enseñan un camino distinto al que les hizo mal y les brindan la contención necesaria para que se sientan acompañados y con una familia que los quiere.

Charlas para concientizar a los jóvenes

REFERENTES/ SILVANA VELÁZQUEZ Y PAOLA GUTIÉRREZ.

Anterior al evento “Sí a la Vida” se llevaron a cabo capacitaciones en establecimientos educativos privados y públicos de la provincia. Estas charlas fueron efectuadas por la Red de Familias de Jujuy.

Sobre estos encuentros, Paola Gutiérrez de la Red de Familias dijo que “fueron muy productivas para que los jóvenes entiendan la problemática, y también juntamos firmas en contra del proyecto de ley de legalización del aborto. La respuesta de las personas es muy buena, en especial de los estudiantes que tomaron conciencia del daño que puede provocar un aborto, y algunos de ellos no sabían lo que significaba esa práctica. Nosotros les explicamos y ellos adhirieron a la verdad”.

Continuó explicando que “cuando vamos a las escuelas somos conscientes de que hablamos a chicas embarazadas o a aquellas que abortaron, por eso es muy importante. Con estas charlas tocamos el corazón de muchas personas y salvando quizás tres vidas, la de esa adolescente, la del bebé y la de su pareja”.

NIÑOS CON SUS PADRES RECORREN EL “PASEO DE LA VIDA”.

La voluntaria también remarcó que las actividades continuarán e invitaron a toda la población a sumarse sus tareas de concientización en contra del aborto y a favor de la vida. Para participar se encuentra disponible la página de Facebook: Red de Familias Jujuy o vía email familasen red@gmail.com. Otra vía de comunicación es por WhatsApp: 388-

5806412.

En especial la invitación va dirigida a los establecimientos educativos de la provincia ya que ellos consideran muy importante compartir esta información con los estudiantes.

También consideran que los padres se sumen a esta iniciativa para que puedan tratar el tema con sus hijos y no tengan vergüenza.