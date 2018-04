Convocan a marchar por el ARA "San Juan"

Hoy se cumplen cinco meses de la desaparición de los 44 tripulantes del ARA "San Juan". Los familiares de los ocho tripulantes jujeños convocaron a la comunidad a concentrarse desde las 19 en la plaza Belgrano, frente a la iglesia Catedral.

Los familiares encabezarán una marcha para pedir por la búsqueda del submarino, la verdad y justicia. Piden que lleven banderas argentinas

Zulma Burgos, madre del teniente de fragata Jorge Luis Mealla, comentó que están muy abandonados, que no se cumplió con lo que se anunció como ser las becas y no hay contención psicológica para los familiares.

Ellos están unidos y tienen contacto permanente con los familiares de Mar del Plata que son los que concurren a las reuniones con funcionarios y mañana estarán en la Bicameral a las 15 en Buenos Aires.

"Es difícil porque nosotros tenemos familia y es complicado moverse. Cumplimos cinco meses y el gobernador no se dignó en decir: necesitan algún apoyo, nada. Yo solicité en Mar del Plata ayuda en la Armada pero no todos los familiares están atendidos. Acá no tuvimos un asistente social para conocer la situación de cada familia, un apoyo moral. Estamos esperando saber qué pasó, se dice tanto y muchas mentiras".

Recordó que "la mayoría de la Armada son jujeños y salteños, incluso en la fragata salieron ocho jujeños y regresan en noviembre, justo cuando se cumple el año del submarino".

Cuando se cumplan seis meses la Armada emitirá los certificados de defunción para tramitar cosas.