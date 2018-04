Exitoso cierre de la XI edición de "La Gran Carrera 2018"

Balance más que positivo tras el paso de la XI edición de "La Gran Carrera" a cargo de Buenos Aires Autosport. El cierre de la tercera etapa con 70 autos clásicos fue con una cena, subasta de un cuadro y lo recaudado fue donado.

Con Fernando Aranguren y Alejandro Gache como cabeza de la organización, la tercera y última etapa comenzó con la largada desde Casa de Gobierno rumbo a Ciudad Cultural. Allí se procedió a cumplir bajo una tenue llovizna con la primera prueba por parte de cada una de las máquinas, siendo los Bugatti Type 51 el modelo -en esta edición de la prueba internacional que es de regularidad y precisión- que tuvo cinco desde el punto de partida piloteados por pilotos de nuestro país y otros que llegaron de Alemania e Italia.

Después se contó con diferentes modelos de Porsche, la marca alemana que fue quizás la más elegida para esta oportunidad para girar en la unión por diferentes rutas históricas entre Salta y Jujuy, seguido por algunos Audi que también surcaron las rutas del norte.

Cabe destacar que algunos pilotos llegaron a competir por segunda y hasta tercera vez ."El norte tiene paisajes muy bellos, únicos", apuntó ante El Tribuno de Jujuy un piloto llegado desde Italia a bordo de un Porshe acompañado por su esposa, agregando que "el año pasado estuvimos y Jujuy tiene lugares únicos en el mundo".

No es casualidad que desde la organización de "La Gran Carrera" por once años consecutivos, además desde el área de turismo del Gobierno de la Provincia siempre ponen todo a disposición para que no haya ningún tipo de inconvenientes en el desarrollo de las pruebas.

El espectáculo fue disfrutado por todos los jujeños, desde la partida en la Ciudad Cultural, pasando por Volcán, Purmamarca y Tilcara, hasta su regreso. Anoche fue el cierre con entrega de premios y hoy están regresando a Buenos Aires.