Empate que complica a Gimnasia en la recta final

El “lobo” no pasó del cero ante All Boys y quedó en estado de alerta, pensando en ingresar al Reducido.El primer tiempo fue para el “albo”, que se topó con Burrai y en el complemento, los jujeños no pudieron concretar.

Gimnasia no supo doblegar a All Boys y con el empate en cero no pudo afianzar las esperanzas de jugar el Reducido. Con la imperiosa necesidad de obtener una victoria pero con realidades opuestas, fue All Boys el que impuso condiciones casi toda la primera parte.

Por parte de Gimnasia, algo alejado de los primeros puestos tras 3 partidos sin ganar, optó por una formación más dinámica modificando el esquema a un 4-4-2 buscando orden, juego externo y frescura. Sin embargo, el local lo superó por las bandas con Barrera y Espeche.

En los primeros minutos el "lobo" sólo llegó al arco con un remate débil de Asenjo. Después fue todo del equipo dirigido por Mariano Ferrero que lo jugó como una verdadera final por no descender pero se encontró con la figura de Burrai una y otra vez. A los 7' Barrera lo desbordó a Ferreyra y envió un buen centro que no supo aprovechar Giménez en el punto del penal. Rápidamente de un saque lateral a la espalda de Sanabria, terminó con una media vuelta de Salas que tuvo una enorme respuesta del arquero visitante.

No sólo con el juego por afuera el local complicó a un inexpresivo Gimnasia. También con las pelotas paradas le llevó riesgo desde los pies del uruguayo Giménez. Manchot quiso despejar un envío aéreo, pero tuvo un control largo e Ibars lo anticipó para sacar un derechazo a las manos del "Uno".

Antes que finalice el primer tiempo, nuevamente de un tiro libre, el central se despegó de su marca para sacar un fortísimo cabezazo que obligó a una nueva estirada fenomenal del ex Sarmiento.

Gimnasia no pudo hacer pie en el mediocampo y pareció sentir el cambio de esquema y de piezas.

Para la etapa complementaria Gimnasia pareció entender que debía ir a buscar y adelantó las líneas en el campo, saliendo del asedio que venía sufriendo y emparejando el trámite del partido. Con el doble cinco más afianzado pudo hilvanar algunas situaciones. Tras una combinación con Tesuri, Asenjo enganchó y remató por arriba del travesaño.

Luego Ferreyra se proyectó por la derecha y le puso la pelota en la cabeza a Buono quien definió a las manos del arquero.

All Boys no pudo mantener el ritmo y con más nervios que fútbol atacó sin claridad, prácticamente sin generar peligro a un Burrai que había tenido trabajo.

Aprovechando la desesperación rival, el "lobo" apostó a las contras pero los ingresados Prichoda y Ramírez no supieron cerrar dos buenas chances y así Gimnasia quedó en alerta para la zona del Reducido.