Río Grande con gran confianza espera a Racing  de Ojo de Agua

El primer equipo de Río Grande de La Mendieta trabajó durante la semana con miras al partido revancha que se jugará mañana en horas de la tarde en el estadio mendieteño frente al plantel de Racing de Ojo de Agua, quien se quedó con los tres primeros puntos al ganarle a los azucareros por 3 a 2. Según el último informe de la dirigencia del club, el campo de juego se encuentra en buenas condiciones y no sufrió las consecuencias del violento temporal que afectó la zona.

En cuanto a la formación inicial, el plantel azucarero saldría a la cancha con Nicolás Cruz, Carlos Ympa, Sergio Castillo, Franco Sabala, Gabriel Elías, Nicolás Impa, Lucas Lucero, Jairo Saavedra, Juan Díaz, Gonzalo Díaz, Alan Guerra.

En dialogo con El Tribuno de Jujuy, el técnico de Río Grande profesor José Vilte, sostuvo que el resultado logrado en el partido de ida no fue tan desfavorable, y por el efecto de la altura llegó el gol tempranero que hizo que los chicos salieran a buscar un empate muy rápido y eso les sacó pierna de golpe. Acotó que luego vino el segundo gol y las cosas se complicaron aún más. “Afortunadamente en el segundo tiempo pudimos descontar y a pesar de que ellos aumentaron, achicamos la diferencia para que el resultado y la llave quede abierta y poder definirlo en casa”.

En otro tramo, el técnico apuntó que no vinieron con lesionados, pero si con la sensación de que la altura esta vez les pasó factura. Indicó que en la semana se hizo hincapié en lo anímico, porque el hecho de haber marcado dos goles cambió mucho los ánimos, “ no queremos que se confíen y crean que aquí las cosas van a ser más fáciles. Queremos que estén metidos y motivados para poder buscar el resultado desde el primer minuto. No tenemos lesionados vuelve el “Kelo” Castillo, después de su suspensión con quinta amarilla. En cuanto al trabajo de la semana, se basó principalmente en la recuperación aeróbica después de haber jugado un partido muy agotador. Hemos trabajado mucho sobre la definición y la forma en que vamos a plantear el partido desde el inicio”, subrayó José Vilte.

Agregó que básicamente saldrá el mismo equipo con la vuelta de Castillo y hubo una salvedad porque el jueves el “Peca” Zabala tuvo un corte en la nariz producto de un choque con un compañero, estuvo haciendo reposo, pero por lo que dijo el médico podría jugar. “Estamos esperando y confiados en que las cosas salgan como nosotros planeamos, presionar al rival desde que comience el partido, hacerle sentir la condición de visitante desde el inicio, que jueguen incómodos y estar muy atentos atrás para cualquier tipo de contrataque que podamos llegar a sufrir para resolverlo rápido".