Piden mejoras para Escuela de Artes 49

Convocados para tratar el Pacto Social Educativo, los padres de los alumnos de la Escuela de Artes 49, de Tilcara, se encontraron con otros temas que, si bien no eran una novedad, parecen no alcanzar una solución.

Así, en horas de la tarde, junto al Centro de Estudiantes se convocaron para hacer públicas sus preocupaciones.

Uno de los temas es "el de infraestructura, que nunca se pudo solucionar. El tema del comedor, que es algo que venimos pidiendo, porque tenemos el lugar para cocinar, el personal para que cocine, el gas natural y los servicios, y sólo se precisan los insumos. Muchos chicos salen de clases a la mañana y no lo hacen a tiempo para comer antes de reintegrarse por la tarde, por lo que no comen. Y el otro tema es el desdoblamiento de primer año, porque se inscribieron cuarenta y siete alumnos y son aulas muy pequeñas", comenzó por explicar una madre.

Un representante del Centro de Estudiantes agregó que "tienen que sentarse de a tres en un solo pupitre porque no alcanzan los bancos, y muchos se tienen que quedar en la puerta porque no hay lugar en las aulas. Ha llegado el caso que el profesor tuvo que dar clase desde la puerta, así como hay aulas en las que no entran mesas suficientes para todos".

El comedor

El tema del comedor, explicó el alumno, es que "hay días que salimos a las 12.30 y a la una debemos reintegrarnos. Entonces la mayoría o come mal o no come", a lo que un padre agregó que "no sólo es eso lo que nos preocupa, sino que el tiempo que dista del turno mañana al de la tarde, que a veces es de hasta dos horas, los chicos están por el pueblo sin ninguna contención, sobre todo los que no viven en Tilcara".

Un alumno también nos habló de "las mejoras edilicias necesarias. El techo se está cayendo, en invierno empieza a gotear porque es de chapa, hay paredes comidas, rajadas, baños que están rotos y no siempre funcionan. El edificio no es propio, así que sólo se puede mejorar lo existente".

Un padre nos explicó que "es una escuela de artes con orientación musical, por lo que el sonido de unos no permite desarrollar bien otras clases. Hemos buscado por todos los caminos de la formalidad, sin recibir respuestas, por eso, por amor a esta escuela, el lunes estaremos los padres y los alumnos para visibilizar estos problemas. No es, de ninguna manera, una medida violenta, sino un compromiso con actividades escolares y artísticas".

"Acto de amor"

Una alumna nos dijo que "es un acto de amor a nuestro colegio. Nuestros trabajos reciben todo tipo de premios, tenemos a la reina nacional de los estudiantes, tenemos una banda de sikuris, tenemos un montón de actividades que son hermosas y referidas a nuestra cultura, un montón de talento, chicos que ya grabaron sus cds, pero cuando en un aula se ensaya en la otra no se puede escuchar".