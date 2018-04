Cese de detención para el exgobernador Fellner

El exgobernador de Jujuy, Eduardo Alfredo Fellner, recuperó ayer su libertad según lo dispuso el juez de Control N§ 4 Isidoro Cruz, quien en su resolución hace referencia a la necesidad de otorgar el cese de detención y la inmediata libertad en virtud de haberse presentado voluntariamente en la Unidad Penal de Alto Comedero, manifestando además que iba a declarar por escrito y que estaba dispuesto a responder las preguntas que se le efectuaran.

"Todos me trataron bien, pero ahora sólo quiero ir a ver a mi familia que son quienes más han sufrido con todo esto" ,dijo Fellner

Cabe destacar que fue Cruz quien había resuelto su detención el pasado miércoles en el marco de la causa en que se investiga el supuesto desvío de fondos para la construcción de viviendas sociales.

La medida está vinculada a "una actitud adoptada por los fiscales de la investigación" afirmando además que "en la audiencia del pasado viernes se retiraron de la audiencia indagatoria y no le permitieron ejercer el derecho de legítima defensa", pero no modifica su situación procesal, ya que el ex primer mandatario provincial Eduardo Fellner está acusado de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta".

Recordemos que Fellner se entregó a la Justicia el día jueves en horas de la tarde luego de que el magistrado Cruz librara una orden de detención en contra del exmandatario el miércoles en horas de la noche.

En un corto diálogo con la prensa Fellner dijo que "todos en el Servicio Penitenciario me trataron bien, pero ahora sólo quiere ir a ver a mi familia que son quienes más han sufrido con todo esto".

Conocida la noticia de la inminente libertad del exmandatario, quien fue liberado cerca de las 14.15 de ayer tras realizar los trámites de rigor, el mismo fue esperado por militantes del Partido Justicialista que se acercaron hasta el lugar con carteles que decían "Fuerza compañero" y "La juventud está con vos".

Al ser interpelado por una importante guardia de periodistas al retirarse del penal en un vehículo particular, Fellner sólo agradeció la presencia de los medios, saludó a los militantes y se reservó de opinar sobre la causa "hasta el día lunes", pero destacó que "lo trataron muy bien".

Cruz había anticipado que la medida fue concretada de "oficio", por "la conducta adoptada por los fiscales de la investigación durante la audiencia indagatoria", de la que se retiraron en medio del proceso, sin dar mayores detalles.

Según explicó el magistrado, "el Código prevé que el proceso de indagatoria no se puede interrumpir" y, al hacerlo los fiscales, no le permitieron ejercer el derecho de legítima defensa", violándose las garantías constitucionales.