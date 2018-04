Apoyo a Gustavo Lores como decano de Ingeniería

Este lunes se concretarán las elecciones en la Universidad Nacional de Jujuy, y por la Facultad de Ingeniería egresados y docentes de la casa de altos estudios, exteriorizaron sus apoyo al actual decano, Gustavo Lores, que va por su reelección. En esa línea destacaron que se viene llevando adelante "un trabajo a favor de ese claustro universitario".

En referencia a como se vino preparando para poder concretar un nuevo mandato Lores manifestó que, “desde fines del año pasado nosotros hemos empezado a completar la elaboración de la propuesta de gestión que presentamos junto con él ingeniero Vargas que me acompaña como candidato a vicedecano para la Facultad Ingeniería en una propuesta de gestión que nuevamente como el año 2014 hemos abierto a la comunidad a través de mucha reuniones con los cuatro claustros hemos logrado construir una propuesta participativa que desembocó en alrededor de 146 acciones, que nos comprometemos a ejecutar en los próximos cuatro años qué tiende en el crecimiento de la Facultad en general y de cada uno de los claustros”.

El actual Decano, que cuenta con un fuerte respaldo de la comunidad de Ingeniería habló sobre la presentación de su propuesta, “ahora en esta etapa que ya faltan pocos días para las elecciones, estamos informando en forma de directa a los distintos claustro las propuestas mostrando los candidatos y sobre todo también diciéndole que nuestro compromiso con la facultad se mantiene inalterable con la autonomía Universitaria con la capacidad que tenemos los universitarios tanto no docente, docentes, egresados y alumno de auto gobernarnos”.

En cuanto a los proyectos presentado por su lista manifestaba, “el proyecto en síntesis apunta a superar las metas de indicadores académicos a transferir la investigación a la sociedad, a mejorar el nivel de eficiencia de la gestión, es decir implementar un programa de gestión de la calidad en todas las áreas de la facultad”.

Sobre su larga experiencia en esa unidad académica dijo el candidato a decano, “fundamentalmente hice tres gestiones como secretario, dos de rectorado y una de la facultad, en su momento hubo dos rectores que me confiaron secretaría de la Universidad, el ingeniero Insausti la secretaría de extensión, el doctor Arnau la secretaría asuntos académicos y en la facultad ingeniería el ingeniero Sánchez Mera en la secretaría académica, esas tres gestiones consecutivas del año 2002 hasta el año 2014 me permitieron conocer profundamente como es el manejo de la gestión universitaria desde el punto de vista técnico Y estos 4 años como decano me dieron un aprendizaje muy importante lo que significa representar a la comunidad y con mucho orgullo y con mucha dedicación lo hecho y entendemos que se han logrado la mayor parte de los objetivos que hemos comprometido en el año 2014 por eso tenemos la entusiasmo para repetir un mandato y continuar trabajando para la facultad de ingeniería”.