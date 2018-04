Multarán a comercios que no acepten el billete de $2

El Banco Central de la República Argentina (Bcra) dispuso ampliar el canje de los billetes de dos pesos hasta el 31 de mayo, mientras que los comercios deberán recibirlos hasta el 30 del corriente. Sin embargo, pese a la extensión del plazo hay negocios que rechazan el billete.

Hasta hace una semana, el plazo para la circulación legal y para su canje era el 27 de abril, lo que generó malestar del público por la baja circulación de monedas y "pocas alternativas" de cambio.

En una recorrida por distintos comercios de la ciudad, El Tribuno de Jujuy pudo comprobar que son varios los casos de quienes intentan pagar con billetes de $2 y algunos se encuentran con carteles que dicen "no recibimos billetes de $2".

En algunas verdulerías, negocios y kioscos del barrio Coronel Arias se pudo observar que los clientes y dueños de comercios continúan recibiéndolo.

Por su parte, un empleado de un negocio de la avenida Almirante Brown, José Quintana, indicó que hay poca circulación de moneda y muchos billetes.

"Trato de dar el vuelto en moneda, a veces los clientes no quieren recibirme el billete y hay algunos que se molestan porque no tengo para dar de vuelto", explicó.

Por otro lado, continúan las quejas de los consumidores y explican que los bancos imponen medidas de "cambio" pero no ayudan con la circulación de la moneda.

"El problema es que no hay monedas para reemplazar los billetes y eso lo deben ver los bancos, cuando vas a canjear te dan billetes de $10 o $20, es una vergenza", señaló el jubilado Roberto Alancay.

Por otra parte, días atrás la circulación de los billetes generó una situación violenta en Buenos Aires, cuando un cliente agredió salvajemente a una kiosquera porque la mujer no quería recibirle billetes de $2.

Multa por no recibir el billete

A tan sólo 14 días de que el billete de $2 salga de circulación, el Gobierno determinó que los comercios que no reciban los billetes de $2 pueden llegar a tener multas desde 500 a 5 millones de pesos.

Esto se debe a que son varias las quejas de personas que denuncian que algunos comercios rechazan el billete.

En este punto la Defensa al Consumidor explicó cuáles son los riesgos que asumen y declaró como "abusivo" el rechazo de los billetes con el rostro de Bartolomé Mitre, al considerar que viola el artículo 37 de la Ley 24.240.

Asimismo, los inspectores ya labraron 26 actas a comercios visitados "de oficio" y denunciados por vecinos.

Opiniones de comerciantes

JOSÉ MERLO, SOCIO DE UN NEGOCIO

“Las personas ya no reciben de vuelto el billete de $2, por eso yo tampoco puedo recibirlos, aparte hay poca circulación de monedas.

Fui al banco a cambiar billetes por monedas pero dicen que no hay”.

MÓNICA GUTIÉRREZ, EMPLEADA

“Hasta el momento no tuve problemas con mis clientes por el cambio del billete de $2.

En la pescadería los recibiré hasta el 31 porque se ve que hay pocas monedas y es necesario dar el cambio”.

ENRIQUE QUIPILDOR, COMERCIANTE

“Para que no haya inconvenientes trato de dar el vuelto con algún producto porque el cliente no quiere recibir el billete.

No hay monedas y es un problema porque el cliente cree que ya no se debe manejar con el billete”.