Los temas dominantes son la política nacional y local. Es decir, pulseadas entre la justicia y el peronismo. Y el PRO y los radicales que miran no tan de afuera. Pero hay temas del mundo y de nuestro continente que no se pueden obviar.

¿PJ vs. PJ? (Partido Justicialista vs. Poder Judicial)

¿Trump está loco?

“¡Dios mío… otra vez no!” Fue la exclamación automática que creyentes y agnósticos soltaron el sábado a la medianoche, cuando las pantallas de tv entregaban en vivo y directo el horroroso show de más de cien misiles cayendo sobre Damasco, la capital de Siria. El ataque, organizado y concretado por disposición del presidente de USA Donaldo Trump, con el apoyo –o complicidad- de Theresa May, premier del Reino Unido y de Emmanuel Macron, presidente de Francia, se fundamentó el supuesto bombardeo con armas químicas perpetrados por el régimen del presidente Bashar Al Assad, en contra de la población civil de Siria. El ataque fue una decisión unilateral de la coalición, que no pasó por el Consejo de Seguridad de la ONU y despertó en la memoria del mundo, el recuerdo de ataques similares en contra de la Libia de Muhamar Kadafi y la Irak de Saddam Hussein, que terminaron en guerras desiguales, sangrientas, y que por supuesto, sufrió intensamente la población civil. ¡Y donde jamás pudieron demostrar que hubiera arsenales de armas químicas o de destrucción masiva! DonaldoTrump se ufanó de un ataque “quirúrgico, perfectamente ejecutado, que no pudo haber salido mejor.” Lo cierto es que la bravuconada del presidente Trump y sus aliados, no fue otra cosa que mostrarle los dientes a los líderes ruso Vladimir Putin y al chino Xi Jinping, y volver a poner al mundo al borde una crisis global, que podría desatar el enorme negocio de otra guerra infernal, obviamente lejos de los grandes países hegemónicos, como ya ocurrió en Vietnam, en Corea, en Irak, en Afganistán. Las flotas y las fuerzas aéreas de los gendarmes del mundo se encuentran en alerta y aprestos y ojalá que cuando el amable lector esté mirando esta columna, permanezcan así. Porque si se desata otra guerra, hasta Jujuy, tan lejana, quedará como todo el mundo, dentro de los límites del apocalipsis.

América Latina

No menos dolorosa, fue la noticia de América Latina: dos periodistas ecuatorianos, y el chofer del diario El Comercio, fueron secuestrados y asesinados por una fracción de las FARC, la guerrilla colombiana que se dedica al tráfico de drogas en la localidad de El Mataje, en la selvática frontera entre ambos países. Javier Ortega, redactor, Paúl Rivas, fotógrafo y Efraín Segarra, conductor del móvil, fueron secuestrados por el grupo sedicioso llamado Frente Oliver Sinisterra, que comanda Walter Artízala, conocido como El Guacho. Los narcoguerrilleros intentaron canjear a los trabajadores de El Comercio por sus cómplices presos y al no tener respuesta del gobierno, devolvieron los cadáveres de los trabajadores del diario.

MM en Perú

En tanto Mauricio Macri, de visita en la Cumbre de las Américas en Perú, trata de refirmar la posición argentina en la región. La cumbre súbitamente devaluada, por la ausencia de Trump, ocupado en bombardear Siria y del venezolano Nicolás Maduro que no había sido invitado pero que en un primer momento dijo que iría “de prepo” y finalmente prefirió “quedarse con su pueblo” porque el gobierno de Lima no le aseguraba su seguridad.

Nación: PJ vs. PJ

El Partido Justicialista nacional fue intervenido por la juez federal María Romilda Servini. La noticia cayó como un bloque de una tonelada de hielo sobre la cabeza de José Luis Gioja, no sólo por inesperada, sino por los fundamentos esgrimidos por la jueza, por la elección del interventor el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo, y la subsiguiente forma en que fue intimado a retirarse de la histórica sede de Matheu 130 en la CABA. Sorprendida sin perros, la conducción peronista debió ceder al ingreso del interventor, cuya primera gestión simbólica y tan patética como estrambótica, fue traer un cerrajero para cambiar las cerraduras de la sede partidaria. A partir de allí, se sucedieron entredichos de todo tipo. Los primeros, orientados a tratar de discernir porqué una jueza tan experimentada como Servini, prácticamente se puso en el lugar de una afiliada militante peronista que se agravió porque el PJ perdió dos elecciones seguidas, y porque muchos de sus referentes anduvieron en esas elecciones derivando, coqueteando, y candidateándose en nombre de otros partidos políticos. Y así, dolida y enojada, llena de argumentos políticos, y floja de razones jurídicas, hizo tronar el escarmiento sobre la conducción que consideró culpable y le sacudió una intervención, sin muchos detalles, sin objetivos concretos y sin fechas ni plazos claros. La designación de Luis Barrionuevo fue tomada como una suerte de segunda trompada en el mentón. El sindicalista es el jefe político y gremial de Carlos Acuña, uno de los cegetistas solicitantes de la intervención. Pero además es el esposo de la diputada nacional Graciela Caamaño, primera espada de Sergio Massa. Y además, es hoy, un hombre al que se indica como cercano al macrismo. Y otro además remite a recordar automáticamente la frase que dijo muy suelto de cuerpo en una de las mesa de la señora Mirtha Legrand y que lo catapultó a la historia del sindicalismo argentino: “Aquí nadie hace plata trabajando. Si acá en la dejamos de robar dos años, la Argentina sale adelante”. Frente a semejante combo, el Consejo Nacional del PJ no podía menos que reaccionar irritado y ofendido. El Consejo desplazado se autoconvocó inmediatamente. Por Jujuy concurrieron a la reunión el presidente del distrito Rubén Rivarola el consejo Martín Palmieri y el consejero nacional y exgobernador Eduardo Fellner (a quien le aguardaba en Bs. As. la horrible noticia del pedido de su detención). Inmediatamente también se generó otras de las paradojas más notables e inexplicables de la política nacional: los que asumieron la defensa más sólida del PJ, fueron aquellos, que precisamente, actuaron para destrozarlo, los que fueron candidatos de otras agrupaciones y los que rabiosamente renegaron del peronismo: se realizó un acto público en la vereda de la sede, donde si bien estuvieron muchos referentes peronistas, entre las principales voces cantantes estuvieron las de Axel Kicillof, Verónica Magario, Gustavo Menéndez, Daniel Scioli, Víctor Santa María, Beatriz de Alperovich, Fernando Espinoza, Juan Abal Medina, Agustin Rossi y Alberto Rodríguez Sáa. Es decir, la flor y nata del cristinismo, casi todos candidatos del Frente de Unidad Ciudadana que compitió con el PJ; inspirados por Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, de quien todos tienen presente su desprecio por Perón y por el peronismo. Otras perlitas, fueron las inmediatas aclaraciones de funcionarios del macrismo y del expresidente Eduardo Duhalde, quienes rápidamente salieron a decir que nada tiene que ver con la movida de Servini. Actuaron como aquellos defensores centrales del fútbol argentino que tras desparramar a patadas a un rival dentro del área, inmediatamente levantan las manos mirando al árbitro en señal de “yo no fui”.Ya se sabrá si la intervención esta es un disparate o una jugada maestra y siniestra, mientras quedan en curso los dolores, las broncas y las acciones judiciales. Y tres riesgos: 1) Que Luis Barrionuevo se vuelva loco y comience a extender su intervención a todos los distritos provinciales donde en Jujuy como en los demás, ya florecieron nombres de candidatos ( y desde los que ya le llegó el explícito repudio generalizado); 2) Que el tambaleante PJ nacional, vea obstruido su incipiente proceso de unidad y los tiempos electorales se le vengan encima, y 3) Que el frente de combate que se arme en su defensa política e institucional, sea controlado por el cristinismo y la famosa grieta, o vuelva a trasladarse dentro del PJ o dinamite los pasos de entendimiento y unidad. Todas las hipótesis, parecen favorecer al macrismo. Quizás sea todo casualidad, o que el periodista se cree capaz de ver debajo del agua turbia. Pero quién le puede sacar a los peronistas la sospecha de que el Partido Justicialista Nacional está jugando un violento truco con el Poder Judicial, al que los más exaltados prefiere llamar el partido judicial, mientras los de afuera, desde la Casa Rosada, no se siente “de palo”.

El papelón en Jujuy

“Arbitrario e ilegal” fueron las dos calificaciones que se menearon en Jujuy durante los últimos días, como consecuencia del pedido de detención: la detención misma y la liberación posterior del exgobernador Eduardo Alfredo Fellner. Cuando el Juez de Control Isidoro Arzud Cruz, al frente de la “megacausa” que acusa al exmandatario supuesto abuso de autoridad, falsificación ideológica de instrumentos públicos en concurso real y fraude a la administración pública, (junto a otros funcionarios y dirigentes de agrupaciones sociales) sus defensores tildaron la decisión de arbitraria e ilegal. El Juez avanzó, y Eduardo Fellner, que es justo reiterarlo, jamás entorpeció las investigaciones y se expresó a derecho en todo momento, regresó inmediatamente a Jujuy para entregarse a las autoridades. Mientras la conmoción se instalaba en Jujuy y en todo el país, y los medios refrescaban la memoria de la opinión pública, acerca del supuesto delito de la malversación de 1.300 millones de pesos, 2.000 viviendas no construidas y otras irregularidades también supuestamente organizadas desde el Poder ejecutivo con la organización Tupac Amaru y la necesaria participación de dirigentes tupaqueros, funcionarios e intendentes municipales. Se agregaba luego la inquietud por saber el porqué de repetidos viajes del exgobernador a Panamá que aparentemente habrían tenido que ver con la causa que se investiga. Con todos los detenidos a disposición de la Justicia, el viernes se iniciaban las audiencias para indagarlos. Allí comenzó la sorpresa. Los fiscales del Ministerio Público de la Acusación Diego Cussel y Liliana Fernández, se retiraron de la audiencia ante la negativa del juez, que había acordado con la defensa del exgobernador, obviar el paso procesal de la lectura de las acusaciones y las pruebas existentes –algo que ya se había realizado oportunamente- para evitar dilaciones innecesarias. Los fiscales entendieron que esa omisión podría dar lugar a un pedido de nulidad posterior. Optaron por abandonar la sala y arrastraron en el decisión al titular de la Oficina Anticorrupción, Joaquín Millón. El acto quedó sin los acusadores, consecuentemente, el acusado se quedó sin la posibilidad de defensa, y le sirvieron en bandeja el juez la posibilidad de interpretar que el objeto de la audiencia carecía de sentido. Se agregaban a ello dos elementos: “la gravedad institucional con el perjuicio de haber hecho público el menosprecio a la Justicia de Jujuy” y la necesidad, frente a lo ocurrido, de privilegiar la consideración de la libertad del encartado, que había sido solicitada oportunamente, derecho que la justicia consagra como sagrado. El sábado, el doctor Fellner recuperó su libertad y con su salida del penal de Alto Comedero, se desata un debate político y jurídico sin precedentes en Jujuy.

Versiones para todos

Con el debate arrecian las versiones. Aunque no se puedan certificar, las especies periodísticas dicen que en san Martín 450, GM, el Fiscal Mariano Miranda y otros, estallaron cuando se enteraron de lo ocurrido. En el piso 10 de “la copa”, cuentan que la doctora Clara y otros magistrados, incluyendo al jefe de fiscales Sergio Lello Sánchez y otros, estaban que trinaban y no salían de su asombro e indignación. “Tenían al exgobernador sentado en el banquillo de los acusados para preguntar y repreguntar, y lo dejaron ir” gritaba alguno. “¿No se dieron cuenta que al irse dejaban al detenido en estado de indefensión?”decía otro. Desde las oficinas cercanas al Juez de control Arzud Cruz, los colaboradores igualmente enojados aseguran a quien quiera oírlos que “todo fue deliberado, parte de una maniobra dilatoria. Al juez no le quedó otro camino que disponer la libertad y seguir con las otras audiencias”. Los fiscales que se habían retirado, primero amagaron con un pedido de nulidad que tras el estallido del tema, cambiaron rápidamente por un pedido de prisión preventiva, que hoy, se ve lejos de ser posible precisamente porque no hubo ni declaración ni indagatoria que la termine de justificar. Desde el peronismo, todas las voces también gritaron “arbitrario e ilegal” en contra del juez, y luego se suavizaron aprobando la reacción del magistrado. Pero a muchos de ellos, nadie les saca de la cabeza que, como en Buenos Aires, son victimas de una operación política del Gobierno provincial, pergeñada por el mismísimo GM y sus colaboradores, tal como denunciaron públicamente varios legisladores de la oposición. El jefe de Fiscales Sergio Lello Sánchez –que apenas un par de días antes había fustigado la supuesta lentitud o demora del Juez de Control- también usó los motes de “arbitrario e ilegal” para criticar la liberación, y aunque elípticamente defendió la actitud de los fiscales, no fue demasiado terminante. Otros sectores de la Justicia, por el contrario, esperaban una sanción para Liliana Fernández y Diego Cussel, por haber afectado el interés público coincidiendo con la resolución del juez que señala que “no podemos olvidar que se está investigando bienes del estado por 1.300 millones de pesos y más 2.000 viviendas sociales”. Haya o no sanción para los fiscales, queda claro que por los vacíos existentes y las dudas `procesales, se debe modificar de manera urgente el régimen de la acusación para evitar que se repitan estos problemas, que como se ve, pueden terminar en un bochorno que sufre toda la provincia. Ahora habrá que esperar las declaraciones del resto de los involucrados, que permanecen presos, de los intendentes, que en su afán por “despegarse” ya anticiparon que se presentarán como víctimas y no partícipes de lo ocurrido con los dineros públicos. Y habrá que esperar que no recomience el festival de maniobras dilatorias que hasta ahora, especialmente con los últimos lamentables episodios, logró sacar el centro de gravedad del tema de la conformación de una asociación ilícita, de fraudes al estado, de averiguar dónde está la plata y que pasó con las obras faltantes, y lo puso en la discusión secundaria y distractiva de ver quién es más arbitrario o ilegal de los actores. Algo que al conjunto de los jujeños, realmente les importa muy poco. La semana que se inicia será brava y mostrará fuertes cruces entre el PJ y el PJ.

El Justicialismo de Jujuy se siente metido en medio de un fuego cruzado. Y el Poder Judicial, deberá dejar muy claro que nada lo identifica como Partido Judicial, ni como aliado o instrumento del gobierno. Mientras tanto, la carrera electoral, va…