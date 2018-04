Exigir la educación sexual integral

-Participas del pañuelazo, que no es el primero en la capital. ¿Qué opinas del inicio del debate en las comisiones en el Congreso de la Nacion?

-Se inicio el debate en el Congreso de la Nación sobre la despenalización del aborto legal, y para nosotros es un día histórico porque hace siete años se viene presentado la Campaña Nacional sobre el aborto legal. El gobierno anterior lo cajoneo y hoy el macrismo lo pone en debate. Nosotras como organización de mujeres sabemos que muy bien, que no lo hace porque sea feminista o porque este a favor de legalizarlo. Sino que cuando él fue gobernador de Buenos Aires veto la ley del aborto no punible, además el veía el descontento de los trabajadores, las mujeres como iba creciendo el movimiento y para calmar esas discusiones lo puso en debate. Sabemos que el macrismo, se afianza en sectores religiosos, fundamentalistas, sectores que se oponen y que se expresaron que no lo van a legalizar. Es más los planteos que realizan son absolutos y no permiten avanzar. Nos parece importantísimo que nos multipliquemos, que redoblemos la lucha que es la única manera de defender este derecho, que se ha llevado la vida de un montón de mujeres.

-Los números de mujeres que mueren con abortos clandestinos es alto y alarmante.

- Son 500 mil abortos que se realizan en Argentina y el numero es que se mueren 300 mujeres por abortos clandestinos. son muertes evitables. Este reclamo histórico del movimiento de mujeres gana nuevas fuerzas, y la sociedad tiene la oportunidad de debatir sin trampas.

-¿Cómo ves este debate en la provincia, estamos preparados, crees que hay que acercarlo más, está instalado?

-Creo que debatir esta bueno, participar. En estas jornadas se acercan muchos chicos del secundario que nos sorprendió y es muy bueno. Ellos plantean su situación y nos contaron que están cansados que en sus colegios los repriman, o que les digan que si están a favor del aborto están contra de la vida. Hay chicas de colegios confesionales que las obligaron a ir a la marcha del “Si a la vida” que ellas no se sentían identificadas con esa posición porque creen sostienen la libertad de las mujeres. Además que en las escuelas públicas también sucede esa situación, y la educación pública es laica. Entonces uno de los reclamos que hacemos es que haya educación sexual integral en los colegios para que no pasen estas cosas. Resaltar la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito es una amplia y diversa educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.

-Está debate sería bueno trasladarlo a las escuelas, u otros espacios para generar concientización?

-Nosotros desde hace mucho tiempo, venimos impulsando en los colegios comisiones de género. Ahora queremos impulsar en los secundarios que exijan la educación sexual integral en los colegios. Creemos que de esa manera tanto en las escuelas, facultades, trabajos este trabajo que se realice. Sabemos que de esa manera es más sano. Y algo que se debe dejar de discutir y más en una provincia conservadora como esta que son las discusiones personales, religiosas sino que se tiene que ver como un tema de salud pública. El estado tiene que garantizar la salud a esas 300 mujeres que se mueren por abortos clandestinos.

-Es una cuestión de salud pública; pero los médicos que apelan a la objeción de conciencia?

-Acá en Jujuy existe el aborto no punible, pero existe la objeción de conciencia que es lo que le permite a un médico decidir que no realizará un aborto si él está en contra. Nosotras decimos que el aborto legal tiene que ser en los hospitales y que el estado debe garantizarnos ese derecho y médicos que lo realicen, sino, no se garantiza el derecho