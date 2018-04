Aumento de luz favorece conexiones clandestinas

Los aumentos que se produjeron en el servicio de luz ha generado que muchas personas paguen, una tarifa de 3.000 pesos, a electricistas para que realicen conexiones clandestinas, según denunciaron vecinos y diferentes asociaciones de consumidores.

En ese sentido, la gente busca pagar menos dinero en las boletas mensuales, e incluso se advirtió que hay equipos que sirven para "engancharse" en determinadas horas de la jornada, donde más se consume, informó ayer el diario Popular.

La contracara de la situación es que las compañías vienen realizando operativos para detectar irregularidades y luego presentan denuncias penales contra quienes permiten estas conexiones.

"Me vino una factura en marzo de 4.500 pesos. No la pude pagar y se venció. El jueves fui a la empresa con el dinero, que me había prestado una amiga, pero me dijeron que no podía cancelar la deuda, porque ya tenía la factura nueva de abril. Entonces, ahora tengo que pagar 8.500 pesos", relató Silvia, una vecina de la localidad de La Tablada, en el partido de La Matanza.

La mujer agregó: "Hay un electricista que está enganchando en todo mi barrio. Cobra 3.000 pesos. No es lo que quiero, porque siempre pagué, pero no te dejan otra".

Desde que se implementó el nuevo cuadro tarifario, en las últimas semanas, en el Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, ha crecido la oferta de conexiones clandestinas a bajo costo.

No caer en la ilegalidad

Pedro Busetti, presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), remarcó que "esta situación con las conexiones clandestinas de luz son una derivación directa del drama que padecen miles de hogares en Argentina con las tarifas altísimas".

Sin embargo, Busetti consideró que "se debe buscar una vía alternativa, recurrir a la Justicia mediante amparos individuales, porque entrar en la ilegalidad de una conexión trucha le puede generar un perjuicio grande al consumidor, porque es muy probable que lo denuncien penalmente, pero también lo obliguen a pagar multas fuertísimas".

"La angustia, el dolor y la impotencia que generan en los hogares con esta política energética es infinita. Pero desde Deuco no recomendamos este mecanismo de ilegalidad", observó Busetti.

