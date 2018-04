Las deudas agobian a la entidad "merengue"

Marcelo Lizárraga, presidente de Altos Hornos Zapla, dio una opinión optimista luego de la asamblea extraordinaria en la que se aprobaron los balances 2015 y 2016, sin memoria, que contó con la participación de sólo 30 socios de los 640 habilitados, sin exigencia de antigedad, pese a que la convocatoria fue publicada en los 3 días hábiles en el medio gráfico de mayor tirada provincial como lo estipula el estatuto.

Y luego de más de una década en las que las presidencias "merengues" fueron nefastas pese al esfuerzo, falta de gestión, rendiciones, contratos demandantes, juicios, embargos, deudas y demás, el presente es agobiante pero a la vez promisorio.

"Gracias a Dios se pudo dar cumplimiento porque no se habían aprobado los balances 2015 y 2016 que es una obligación que Fiscalía de Estado nos pedía. Hoy la deuda con la que nos encontramos nosotros y la que seguramente arrojará el balance 2017 será de casi $4.000.000 porque sabíamos que era de $3.000.000 y después vimos una deuda existente en Afip que será $1.000.000 más. Nos quedó pendiente la lectura de la memoria que no la tuvimos en cuenta al presentar los balances 2015 y 2016 pero en la próxima asamblea vamos a proceder a la lectura y consideración, estimamos que sea en julio", comenzó expresando el titular.

En referencia a la ínfima participación de los socios explicó que "se pueden hacer distintas lecturas porque si viene poca gente puede ser por la falta de interés o por ahí creen que el club está marchando bien y eso no les preocupa para reclamar algo, o simplemente por desconocimiento de la asamblea, pero la lectura yo no la puedo hacer si es bueno o malo porque se publicó todo en tiempo y forma y los esperamos a todos en la próxima asamblea", señaló.

Más adelante contó que "en este tiempo nos contactaron jugadores, técnicos y gente relacionada al fútbol para sumarse y siempre le decimos que no podemos hablar ni armar nada hasta que acomodemos un poco las deudas y sepamos qué presupuesto tendremos y podremos generar hasta julio. De acuerdo a eso sabremos qué costo podría tener el plantel para no seguir generando deuda como se dio en los últimos años", acotando que "ya lanzamos el bingo y estamos trabajando y esperanzados en que nos pueda generar ingresos para cubrir deudas pero también queremos empezar a hacer obras. En lo posible proyectar unas canchas de césped sintético, arreglar la cancha de básquet que hoy se llueve por todos lados y pronto tendremos eventos deportivos nacionales, interprovinciales y locales. Seguramente vamos a pedirle una mano al Gobierno provincial y municipal porque no es sólo para el club sino para toda la comunidad".

Lizárraga también resaltó que "arrancamos aproximadamente con 300 socios y hoy tenemos cerca de 600, o sea que se incrementaron. Hoy el club da déficit porque los ingresos son menores a los egresos y van generando pérdidas mes a mes, pero eso cada vez se va achicando y ojalá que a fin de año los ingresos sean iguales a los egresos donde será el punto de inflexión financiero", selló.

“Que se acerquen los socios"

MARCELO LIZÁRRAGA. EL TITULAR “MERENGUE” TRAS EL ACTO DETALLÓ INFORMACIÓN

Asimilando este acto institucional que no se daba hace años, el máximo directivo de Zapla, Marcelo Lizárraga, aclaró que “aprobado los balances 2015 y 2016 nos queda armar el 2017 que si bien no fue un ejercicio nuestro estaríamos colaborando con ese requisito para presentarlo en julio. Con lo que fue la Comisión de Tisera estoy en contacto con algunos, quienes siempre están opinando y tirando ideas e iban a ser parte de esta Comisión y no se pudieron integrar por motivos personales. En cuanto a la Comisión de Taritolay hay varios que están con nosotros que continúan y trabajan. Lo mismo con Taritolay con quien tengo frecuente contacto y siempre me atiende el teléfono para colaborar”.

Así también el dirigente indicó que “le pido a lo socios que se arrimen a aportar porque mucho dependemos de ellos y más allá de pagar la cuota social que se sumen a trabajar por el club que necesitamos gente que nos colabore porque hay muchas cosas por hacer, ya empezamos con algunas pero quedan otras más. El personal del club y la Comisión no dan a basto. Por eso le pido que se sume a colaborar porque en mayo vamos a lanzar la campaña de socios. Estamos armando una fundación donde podamos recibir ayuda del Gobierno hasta que nos pongamos al día con nuestra cuenta. Queremos que todos los chicos tengan una indumentaria integral y venimos negociando con marcas de ropa. No sabemos si seguiremos con Sport 2000 o si cambiamos porque queremos que el club venda su ropa para tener sus ingresos, de esa forma generar un sentido de pertenencia al que realice cualquier actividad en el club”, sintetizó.

Importantes detalles informativos

En la parte final de la asamblea se brindaron detalles informativos donde Lizárraga admitió que “hoy nos da placer llegar al club y ver un montón de chicos en diferentes actividades. Estamos para recibir sugerencias y críticas. Las puertas están abiertas y mi teléfono siempre está disponible. Queremos ser lo más transparentes posibles”, señaló.

Anteriormente y frente a los socios presentes, el presidente junto a otros directivos aclararon temas puntuales donde no se percataron de aclarar ni consultar entre otras cosas sobre el convenio y alquiler con Pami, alquiler e ingresos de bufet y Profesorado de Educación Física, beneficios por la extención de la avenida Juan José Paso, culminación de los baños por parte del Instituto de Viviendas y sobre todo el porcentaje y demanda que genera la organización del “Bingo Merengue”.

De todas formas Lizárraga comentó que la deuda recibida ronda los $4.000.000 y que se arregló con el 70% del plantel, incluidos jugadores cuyo contrato que vencía el 30 de junio, para abonarles marzo en estos días y la mora de octubre, noviembre y diciembre de 2017 hasta julio. El presupuesto del plantel rondaba los $600 mil cuando los ingresos aproximados eran de $400 mil. Allí se acordó que en la otra asamblea se definirá el presupuesto del Federal A. Luego se tocó el tema del lineamiento formativo en escuelitas de fútbol y divisiones inferiores. Y dentro de un proyecto ensamblado al Ministerio de Educación se pretende tener en el club un espacio para le terminalidad de jugadores en la secundaria y primaria. La reactivación del básquet y de la contención del boxeo. También se comentó que habrá eventos culturales (curso de Idaf) y deportivos (vóley sub 13 y sub 15 más el Nacional de Maxibásquet).

En cuanto a juicios se adelantó que varios están enfriados por la deuda con Afip, desde 2004, que tiene embargada la cuenta del club, pero que Soberón y Godoy, entre otros, reclaman deudas. Además, no se solicitó la excención de las ganancias hace años. Las 2 cuotas de subsidios en 2016 deben rendirse para cobrar el saldo de $1.200.000. Y la ganancia del 3º Bingo rondaría los $600 mil.