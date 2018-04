En Buenos Aires reclamaron la liberación de los dirigentes jujeños

Participaron militantes de ATE, la CTA Autónoma, la CTEP, la CCC y Barrios de Pie, los que advirtieron al Gobierno nacional y al jujeño, que "si no cesa la persecución" y se libera a los –hasta ahora- 11 detenidos "habrá medidas nacionales".

Luego de marchar por Avenida Callao hasta Santa Fe y 9 de julio, el secretario general de ATE, Hugo "Cachorro" Godoy; el secretario gremial de la CTA Autónoma, Daniel Jorajuria; el referente de la CTEP Esteban "el Gringo" Castro, y "Fredy" Mariño de la CCC, ingresaron a la Casa de Jujuy, donde entregaron una carta dirigida al gobernador Morales.

En esa nota exigieron "la inmediata liberación de todos los compañeros detenidos arbitraria e ilegalmente" y la apertura de un canal de "diálogo", al tiempo que calificaron los hechos como un "ataque al Estado de Derecho".

"Si no hay una inmediata libertad y si no se frena esta persecución política sobre los luchadores populares, vamos a adoptar medidas nacionales. Le decimos esto al gobernador Morales y al presidente Macri, porque no estamos dispuestos a que se avance sobre derechos democráticos elementales. Vamos a defender la democracia y la justicia para que podamos pensar en una Argentina para todos", señaló Godoy.

En el acto realizado frente a la Casa de Jujuy, Silvia León, secretaria de Organización de ATE, resaltó que lo ocurrido en Jujuy "no es un hecho aislado" y agregó: "Esta persecución no es sólo de Morales, está encabezada por el Gobierno Nacional y la aplican todos los gobiernos provinciales para intentar acallar los reclamos por paritarias libres, contra los despidos y el ajuste".

Los dirigentes gremiales y sociales fueron apresados en la madrugada del sábado y, si bien hasta el momento son 11, hay libradas 40 órdenes de captura: los afectados son referentes de organizaciones como ATE, la CCC y el Movimiento Evita, que se habían movilizado el 4 de abril en la apertura de sesiones de la Legislatura jujeña.

"Han desatado una verdadera cacería, atacando sus casas con bombas de estruendo, violando cerraduras y deteniendo ilegalmente (de noche), violando domicilios, golpeando a los compañeros delante de sus familias, con actos propios de tiempos que creíamos que ya no volveríamos a vivir", señaló la nota entregada.

Por otra parte, este lunes se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación para exigir "la inmediata libertad de los presos políticos" en Jujuy y convocar a una nueva movilización para el próximo miércoles a las 12:00 a la Casa de Jujuy.

Los oradores de la jornada fueron Coco Garfagnini y Estela Díaz por el Comité por la libertad de Milagro Sala; Luis D’Elía y Yussuf Khalil quienes recientemente recuperaron su libertad; Lita Boitano, presidenta de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas; Horacio Verbitsky, presidente del CELS; Florencia Prego en representación de Fernando Esteche; Rodrigo Kirchner en representación de Carlos Kirchner; y Pablo Vilas representante de Relaciones Internacionales del Instituto Patria.

"El día sábado han detenido a once compañeros más en Jujuy. Una verdadera cacería humana de los dirigentes que habían organizado una movilización en protesta y reclamo el pasado 4 de abril. Fueron filmados durante la jornada a pedido de Gerardo Morales a través de inteligencia ilegal. Jujuy es un lugar de desquicio jurídico dónde no existen ni reglas ni Estado de Derecho", denunció Coco Garfagnini.