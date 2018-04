Colectivero acribillado a tiros por pasajeros

La tía de Leandro Miguel Alcaraz, el chofer de la línea 620 asesinado el domingo en el partido bonaerense de La Matanza, contó que la familia está "destrozada", que su sobrino trabajó ese día, que era su franco para poder estar hoy en el cumpleaños de su hija de 4 años. Luego, pidió que los testigos que puedan colaborar para reconocer a los asesinos se acerquen a declarar.

"Estamos destrozados, toda una familia destrozada. Mi hermano, que es el papá, está viajando desde Corrientes. Estamos todos muy mal, muy tristes", dijo Margarita en diálogo con la prensa.

La tía explicó que pese a que era su día franco, Alcaraz trabajó porque como "era el cumpleaños de su hija, quería pasar el día con la nena".

"Todos los días vivimos con terror en Virrey del Pino. Nuestros hijos están desprotegidos. Hay jóvenes que viven en la delincuencia, en la drogadicción, que salen con un arma", afirmó. "Día a día, -agregó- estamos sentados al lado de un pasajero que tiene un arma encima y nadie sabe y nadie revisa y termina en esto. Alguien que no quiere pagar un boleto y pierde la vida un inocente. Se deja a toda una familia destrozada y estas personas delincuentes están libres".

Margarita contó que el domingo, saludó a su sobrino cuando se iba a trabajar al mediodía y que luego se enteró a las 19 que lo habían asesinado.

La mujer agradeció a las personas que socorrieron a su sobrino dentro del colectivo y lo llevaron al hospital, pero pidió la colaboración para que si fueron testigos y pueden ayudar a identificar a los autores del asesinato, se presenten a declarar.

"Pido que se acerquen a la comisaría, que si los vieron y reconocen a estos delincuentes que estuvieron arriba del colectivo y cometieron este salvaje crimen, que por favor se acerquen y nos ayuden a que los puedan encontrar. Porque no pueden estar libres, tienen que estar presos", dijo.

Afirmó que "la gente no quiere hablar porque tiene miedo, porque estas personas son del barrio"."La Justicia no hace nada, los jueces no hacen nada, el presidente no hace nada. Estamos totalmente desprotegidos, no solo aquí, en todo el país", concluyó.