Break dance y rap ganan terreno en los jóvenes

Cada día hay más sitios donde los jóvenes pueden manifestar su pasión por el arte urbano. También hay aquellos que lo hacen de manera particular componiendo música al estilo rap.

Los días lunes, miércoles y viernes en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) "Santa Cecilia" de barrio Chijra, se vuelve un encuentro especial para las habilidades de un grupo juvenil que muestra el break dance, un show que sorprende a quienes los ven bailar.

Girando por el piso, sosteniendo el peso de su cuerpo sólo con la cabeza y moviendo las piernas a una velocidad increíble, este grupo de adolescentes intenta diariamente crecer dentro de una disciplina que se ha vuelto ampliamente reconocida a nivel mundial.

La potencia que tiene "Evolución Urbana" impartiendo clases a chicos de 7 años de edad en adelante participan en todo tipo de eventos sociales y cuenta con alrededor de veinte jóvenes que encuentran una alternativa de distracción.

Para los jóvenes que asisten la asociación, el break dance es una segunda familia, los chicos cuentan sus historias de vida, comparten experiencias y es un cable a tierra.

Para el referente e inspirador de muchos jóvenes, Pablo Guzmán, de 31 años, toma al baile como una herramienta para construir paz, incentivar el compromiso, el respeto, la esperanza y la unión.

El diálogo que mantiene con sus alumnos es muy complejo. Explicó que lo primordial para él, ante la llegada de un joven, es hablar sobre los tipos de destreza y lo que ellos quieren bailar.

Para Fabián Urbina al breaking, desde su experiencia le permitió valorar más la vida y el cariño por la otra persona que no es solo un baile, sino un panorama que abre al conocimiento de diferentes lugares, culturas y gente.

Además contó que tiene como objetivo a futuro es formar una academia de baile donde se desenvuelvan todos estos tipos de ramas artísticas y se trabajen los diferentes valores que a veces la persona no la ve.

Fabiola Alancay, conocida como "Kela" lo toma como una pasión, un estilo de vida, "porque te da una disciplina y te enseña muchos valores como el compañerismo, la solidaridad que tal vez muchas personas no lo ven y no lo notan".

Por su parte, Ariadna Romero, aconsejó a aquellas personas que deseen aprender esta práctica y no se animan, que no se excluyan de sus deseos de probar nuevas rutinas. "El baile te llena y te pone muy feliz, no hay que dejarse influenciar por malas cosas y hay que buscar siempre ayuda", manifestó.

Para Viviana Mendoza, bailar es un medio de expresión en el que te podés liberar y sacar toda la vergenza.

Al joven José Fuentes, el baile lo llevó a conocer a diferentes personas en los eventos que se organizan en la provincia. "Para mí el break significa quebrando, y ese palabra tiene mucha importancia" precisó.

Un estilo urbano

A partir de la década de los "80, el hip hop se convirtió en el modelo perfecto para lanzar comentarios sociales y reinventar expresiones artísticas.

El break dance forma parte de los llamados cuatro elementos de hip hop, siendo los otros el mcing ( o rapping), el d-jing (o turntablism ) y el graffiti.

Quienes lo practican se llaman B-boys y conocen los pasos del estilo callejero como girar sobre el torso o la espalda, mantener el equilibro con las manos y la cabeza, estos se los denominan top-rocking, freezes o powermoves.También existen estilos de breakdance como el krump (balanceo de piernas con los brazos hacia atrás), el locking (movimientos como un robot) o el poping (como descargas eléctricas).

Jujeña se impone con el trap

Con 24 años, la cantante jujeña Julieta Cazzuchelli es una de las traperas que se impone en el género urbano.

En una industria de hombres, la talentosa joven marca su propio estilo. "El trap refleja el perfil de una mujer que hace lo que ella quiere", señala.

La cantante, conocida con el nombre artístico de Cazzu, nació en Jujuy. A los 18 años llegó a Tucumán para estudiar Cine en la UNT, y a los 21 se radicó en Buenos Aires para crecer como cantante.

Hoy es una de las traperas argentinas que está marcando su propio "flow" (como se denomina a la manera de rimar y acomodar la voz en las pautas rítmicas).

Dentro de sus proyectos musicales "Maldades" es el nombre de su primer disco, en el que combinó géneros urbanos como el rap, trap, R&B, reguetón, dancehall y dembow dominicano.

En su cuenta de YouTube, el tema "Killa" cuenta con tres millones de reproducciones.

En Tucumán grabó tres videoclips: "Me enteré", "Un par de besitos" y "Comenzó el perreo", con su primera banda, JuliK. Recientemente el tema "Loca", del cantante de trap Khea, en el que Cazzu participa, está en la lista de los más escuchados.

Luego de compartir escenario con Daddy Yankee y Ozuna, el mes que viene se presentará junto a Miss Bolivia en la Ciudad Cultural Konex.

Su primer rap lo produjo a los 16 años y tiene como referentes a Eminem y 50 Cent.

La jujeña tiene como proyecto para este año grabar con cantantes de Puerto Rico, de Colombia y de España. "Siempre con las ganas de crecer y de llevar mi música a un nivel internacional", precisó.

Recientemente lanzó el remix del tema "Loca" con la participación de Bad Bunny.

La cantante estudió cine en la UNT y cuenta que eso la ayudó a dar sus primeros pasos en las realizaciones audiovisuales.

Contó que en un momento para ella era raro escuchar mezclas de rap y cumbia; "mis compañeros y los contactos de cine me ayudaron un montón para aprender más acerca del mundo de la música", agregó.

Rap, música urbana

La música urbana son los diferentes ritmos que se encuentran en el mundo actual y han surgido a lo largo de la historia.

Tienen gran acogida en las personas, lo que permite establecerla a todas las clases de individuos, sociedad y a las culturas que existen como grupos de jóvenes raperos, roqueros, punkeros, metaleros, entre otros.

Hay diferentes estilos de música que están ligada a estar en diversos grupos sociales y culturales con respecto a sus acontecimientos, y expresiones.

Los caracteriza la improvisación, entre los principales géneros se encuentran el rap, que es un estilo musical iniciado en los barrios negros e hispanos neoyorquinos, está vinculado desde principios de 1980 a los ambientes de la cultura hip hop.

De este estilo musical toma como ejemplo integrar diversas corrientes, como la break dance music, el electro, el graffiti urbano o el scratch.

El compás del rap suele ser de cuatro por cuatro. En su esencia rítmica, las canciones de rap, en lugar de un compás de 4/4 (como en otros estilos musicales, donde la canción sigue el golpe), se basa en un conteo de 3, similar a un "swing" encontrado en los golpes del jazz.

Sin embargo, en el rap se toma este concepto un paso más allá y mientras

que el ritmo del jazz implica notas de tres octavos (un trío) por golpe, en el rap es el doble: 6/16 (un "doble trío") por golpe.

El término rap suele utilizarse como sinónimo de hip hop y hace referencia a las prácticas de toda esta subcultura.

"Luchar por nuestros sueños"

Matías Tinte es un joven de 18 años, estudiante de 6§ año de la Escuela de Educación Técnica 1 "Escolástico Zegada", es primer escolta y tiene una pasión a la que le dedica su tiempo, "el rap".

El joven relató que comenzó a cantar a los 13 años y a raíz de su interés en el género, empezó a practicar con letras de canciones que reflejaban distintas situaciones de la vida cotidiana.

En el 2013, compuso su primer canción, "una chica me motivó a hacer mi primer tema, no era la mejor porque recién estaba empezando", dijo.

Contó que en esas letras expresaba sus sentimientos y que a pesar de encontrarse con muchos "no" en sus intentos por expresar su pasión por el rap él no desistió. "Me llovieron críticas en el que algunas personas me decían que no podía hacer eso, que la letra no era buena", sostuvo.

La situación para Matías no fue del todo positiva ya que tras varias piedras en el camino, creyó que no podía hacer lo que a él le gustaba. "Por suerte mis amigos del barrio siempre me apoyaron y brindaron la mejor onda", comentó.

Después de dos años, relató que había mejorado un poco la forma de canto y composición. El rap le abrió otra puerta, al participar de un concurso escolar que proponía la Dirección de Rentas que consistía en hacer una canción acerca de los impuestos.

En esta etapa, contó que había hablado con su madre para poder componer una canción, "mi madre no estaba de acuerdo porque tenía miedo a que me humillaran por el estilo de canción y a la vez mi padre mantenía una mirada negativa acerca del "rap"".

Sin embargo, Matías intentó evadir esos miedos e inseguridades y buscó demostrarle a su familia que él podía componer y hacer lo que le gusta.

"Hice un video con el celular de un profesor y con un micrófono, el profesor en un momento me dijo "no te ilusiones porque hay colegios que tiene más recursos', aún así presentamos la canción", acotó.

A mediados septiembre del año 2016, se dio con la novedad de que había ganado el concurso.

A partir de ese momento, Tinte mencionó que dejó de darle importancia a lo que algunas personas decían sobre la música que él elegía cantar.

"Hoy en día les agradezco a las personas que me criticaron y dijeron que no iba a poder, pero eso me dio una pica para poder salir adelante", indicó.

El rap, explicó que en algunas personas es visto que sólo lo escuchan las pandillas y que influye a jóvenes en la droga.

Tinte reflexionó que hay muchos jóvenes que no se animan a hacer lo que le gusta por miedo a qué les dirán los demás o no tener un apoyo de amigos, sino un estatus social alto.

Otra oportunidad que lo motivó a escribir una canción, fue a través de un acercamiento con los niños de la Fundación "Fermín Morales".

El contacto con los niños, se dio a través de una publicación de Facebook, en diciembre del año pasado, donde invitaban ser padrino de los niños.

"Yo traté de elegir a un chico de mi edad por si algún día se da la oportunidad de charlar. Elegí a Josué de 15 años y le regalé unos auriculares", relató.

La canción se la dedicó a aquellas madres y niños que se encuentran en la lucha por el cáncer.

Es así que el joven se inspira en cada vivencia o situación para componer sus canciones y fusiona aspectos de la vida personal.