Inauguraron obra de iluminación con led

La avenida separa a los barrios 518 y 249 Viviendas del Eva Perón. Jayat acusó por obras no realizadas a la gestión anterior.

El intendente Oscar Jayat encabezó el acto de inauguración de iluminación con luces led en avenida San Antonio, el cual contó con la presencia de autoridades municipales, vecinos de los barrios beneficiados e invitados especiales.

El intendente nombró obras del Estado provincial y nacional en Libertador como la Unju, tribunales federales y provinciales.

Jayat manifestó en su discurso que este nuevo sistema lumínico beneficiará a los barrios 518 y 540 viviendas y Eva Perón además de beneficiar a la gente que transita por el sector de avenida San Antonio.

"Esto contribuye a la seguridad, mejora la calidad de vida de los vecinos de estos tres barrios, este es el objetivo por el cual estamos trabajando día a día", afirmó.

Mencionó además que aún le restan casi dos años de gestión y que están lejos de las elecciones pero que existen algunos que están realizando campañas en base a la mentira. "Creen que las elecciones son mañana, están haciendo campaña en base a la difamación, nosotros concretamos obras como esta, que benefician a nuestra comunidad, sobre todo a sectores que eran olvidados. Jamás hemos mentido, jamás hemos traicionado la conciencia de la gente, por eso estamos acá", sostuvo.

Dedicó un párrafo de su discurso a los que no están; denunció que están haciendo campaña política diciendo "aquellos que ya se creen intendentes intendentas, que ya se ven sentados en el sillón de la intendencia, porque están confundidos, no se acuerdan que hace unos años fueron parte del gobierno más corrupto que hubo acá, nos han robado todo, hay vecinos que nos preguntan cuándo van a terminar la pavimentación de la avenida Soberanía Nacional, deberían preguntarle al que se lo robo, cuando van a terminar la calle Quebrada de Humahuaca, pregúntenle al que se lo robo, se acuerdan del barrio San Francisco, llegó la plata y pregunten quién se la robo, averigen, recuerden, no perdamos la memoria", acusó el intendente.

Recordó que cuando se hizo cargo del gobierno municipal el municipio no contaba con vehículos propios, informando que en lo que va de su gestión compraron 31 máquinas en 28 meses. "Tenemos la Unju con 142 chicos estudiando, la Universidad Nacional de Quilmes con 200 inscriptos, 15 carreras, 2 universidades públicas y gratuitas y trajimos los Tribunales a Libertador", remarcó.