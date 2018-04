Piden la liberación de detenidos por incidentes

Con el propósito de "exigir" la liberación de los ocho detenidos por los incidentes registrados durante la apertura de sesiones de la Legislatura, diferentes organizaciones sociales y gremios, realizaron una concurrida marcha por las principales calles de la capital jujeña.

El pasado 4 de abril, mientras el gobernador Gerardo Morales brindaba su discurso de apertura del 157´ Periodo de Sesiones Ordinarias de la Legislatura de Jujuy, se produjo un fuerte disturbio en inmediaciones a la "Casa de Piedra", encabezado por manifestantes de diferentes agrupaciones sociales y sindicales quienes en el intento de llegar hasta el recinto, se enfrentaron con la Policía.

El hecho dejó varios heridos y fue denunciado por el Ejecutivo provincial. Como consecuencia, el juez de control penal N°1, Jorge Zurueta ordenó la detención de dirigentes de distintos sectores políticos, gremiales y sociales que participaron en dicha movilización, bajo el delito de "atentado contra la autoridad agravado por poner manos a la autoridad".

"Estamos exigiendo la libertad de los compañeros que han sido detenidos de manera totalmente injustificada, como una muestra más de la persecución y el castigo que hay en Jujuy a quienes protestan en contra de las medidas abusivas de este Gobierno que nos condena al hambre y la miseria", enfatizó Fernando Acosta referente de ATE, durante la marcha que partió desde el puente Lavalle, recorrió las principales arterias céntricas de la ciudad y culminó en la dependencia judicial de calle San Martín 271, donde los dirigentes implicados prestaron declaración.

Acosta mencionó que la orden de detención incluía a Santiago Hamud, José Zurita, Erik Peralta, Carlos Mercado, Jairo Joel Velázquez, Carlos Albornoz, Bienvenido Méndez, Pedro Cachizumba, Juan Pousa Ciancia, Iván Mercado y Leonel Altamirano, de los cuales 8 "fueron detenidos de forma violenta e injusta".

"Entendemos que es una injusticia muy grande la que se está cometiendo con los trabajadores que encima de no dar respuesta a sus reclamos, se les prohíbe manifestarse y se los judicializa", apuntó el referente de ATE, y comentó que los abogados de los detenidos presentaron el sábado último, tres habeas corpus (preventivo, genérico y correctivo) "pero no fueron aceptados".

En esa línea Acosta acusó al Ejecutivo de llevar adelante una "persecución política" y "castigar" a los sectores que protestan. "Nuestros compañeros han sido cazados la madrugada del sábado porque fueron de noche a detenerlos de forma violenta, rompiendo puertas, golpeando a los que iban a detener y esto no se veía desde la época de la dictadura", enfatizó el sindicalista, recalcando que por el hecho que se los imputa, no era necesaria la detención sino que por el contrario, "tendrían que haberlos citado de día como corresponde, hacerles conocer la causa de imputación, tomarle las declaraciones correspondientes, pintarle los dedos y despacharlos a la casa. Y no este procedimiento".

Finalmente destacó que la jornada de protesta también se replicó en Buenos Aires, donde representantes sindicales se hicieron eco de la situación gremial de la provincia y marcharon hasta la "Casa de Jujuy" para sumarse al pedido de liberación de los detenidos. "Nosotros no vamos a dejar de pelear para que los dejen libres y después por los sueldos, el hambre que hay en la provincia y la falta de empleo", afirmó el dirigente, anticipando que de no obtener respuestas volverán manifestar.