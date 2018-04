Uno de los policías implicados en la muerte de Facundo Ferreira dio positivo en cocaína y marihuana

El Laboratorio Toxicológico le informó en las últimas horas a la fiscal Adriana Giannoni que dio positivo en cocaína y marihuana el test a uno de los policías que persiguió a Facundo Ferreira, según le confirmó una fuente de la investigación a TN. Uno de ellos fue el que le disparó por la nuca al chico, de 12 años, la noche del jueves 8 de marzo en la avenida Avellaneda y el pasaje Río de Jainero, en "El Bajo", de San Miguel de Tucumán.

Los uniformados que están en la mira de la investigadora son Nicolás González Montes de Oca y Mauro Gabriel Díaz Cáceres. El resultado toxicológico sobre uno de ellos todavía no es concluyente: fue cualitativo, pero no cuantitativo. La fiscal ahora quiere saber si consumió esa misma noche. En Tucumán, los policías tienen el hábito de masticar hoja de coca, como muchas otras personas. Eso podría haber detectado el principio reactivo del test de cocaína. En el caso de la marihuana no hay discusión.

La Legislatura sancionó el 4 de marzo de 2016 la Ley 8.850 que prohibió el consumo de drogas ilegales, como la cocaína y la marihuana, "en todas las jerarquías del personal policial".

Una alta fuente de la Policía de Tucumán explicó a TN.com.ar: "La cocaína puede ser por la hoja de coca, pero la marihuana ya es otro tema. La ley, que no está implementada, dice que no pueden consumir". El gobernador Juan Manzur la reglamentó el 22 de septiembre de 2016.

No es el único elemento que podría complicar a González Montes de Oca y Díaz Cáceres. La fiscal espera los resultados del barrido electrónico sobre las muestras tomadas de las manos de Facundo y su amigo, realizados en el Centro de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta -el mismo del caso Nisman-, para saber si ellos les dispararon a los policías.

A los chicos les había dado positivo el dermotest, pero el sobreviviente, de 14 años, declaró que esa noche habían cargado nafta, es decir, una sustancia que produce un falso positivo. Los peritos criminalísticos, por protocolo de actuación, no recomiendan el dermotest porque no es determinante y sí el barrido electrónico.

González Montes de Oca y Díaz Cáceres siguen trabajando en la Policía, aunque según esa misma fuente, desde el crimen de Facundo realizan tareas administrativas porque de manera preventiva les retiraron sus armas reglamentarias.

Fuente: TN