Asenjo considera clave vencer en casa a Mitre

El centrodelantero de Gimnasia, Mauricio Ansejo, fue contundente a la hora de hablar de lo que se viene. "Nos quedan dos partidos que tenemos que ganarlos como sea. Primero tenemos en casa un compromiso muy importante ante Mitre. Sabemos que los dos rivales que nos quedan pelean por cosas, como no descender o entrar al Reducido, pero nosotros tenemos que trabajar en la semana para saber como doblegarlos", afirmó.

El "9" también entendió que el empate logrado ante All Boys tuvo aristas positivas: "Veníamos de perder dos partidos seguidos y el no haber perdido como visitantes, para nosotros suma porque además enfrentamos a un rival duro que pelea por salvarse del descenso".

Asenjo también recordó por qué se vieron superados en la etapa inicial en Floresta. "En el primer tiempo no nos vimos cómodos con el cambio del esquema. Nos costó mucho acomodarnos en la cancha", aseguró.

El exdelantero de Banield reveló que las palabras del técnico Martín Astudillo, durante en el entretiempo, fueron claves para levantar el nivel. "En el segundo tiempo pudimos revertir la imagen porque supimos escuchar al entrenador, que nos dio indicaciones para pararnos mejor en la cancha. Tuvimos una posición más ofensiva, pero no nos alcanzó para llevarnos los tres puntos a Jujuy", se lamentó.

En tanto, el plantel se encuentra entrenando a full de cara a este penúltimo compromiso del certamen y hoy a la mañana volverá a moverse en el complejo deportivo Papel NOA. Mañana por la tarde será el turno de la práctica de fútbol en el estadio "23 de Agosto".

Dirigirá Correa

Jonathan Correa será el árbitro para el choque del domingo a las 17 entre Gimnasia y Mitre de Santiago. Este referí fue recusado en la final del ascenso en el Federal "A" por parte de Gimnasia y Tiro de Salta, que consideró que venía de varios fallos dudosos a favor de los "mistoleros". Igual, sin Correa, Mitre ganó y subió a la B Nacional.

El programa completo de la 24§ jornada es el siguiente.

Sábado.

A las 15.05 (TyC Sports), San Martin de Tucumán vs. Brown de Puerto Madryn (árbitro Diego Ceballos); a las 15.30, Nueva Chicago vs. Brown de Adrogué (Ramiro López).

Domingo.

A las 11, Los Andes vs. All Boys (Gastón Suárez); a las 15.30, Almagro vs. Flandria (Sebastián Ranciglio) y Villa Dálmine vs. Deportivo Morón (Pablo Díaz); a las 16, Estudiantes de San Luis vs. Independiente Rivadavia (Silvio Trucco); a las 17 (Direc TV), Quilmes vs. Boca Unidos (Ariel Penel); a las 18.30, Instituto vs. Agropecuario (Gerardo Méndez Cedro).

Lunes. A las 15,35 (TyC Sports), Riestra vs. Aldosivi (Julio Barraza); a las 20.30, Santamarina vs. Ferro Carril Oeste (Leandro Rey Hilfer); a las 21.05 (TyC Sports), Sarmiento de Junín vs. Atlético Rafaela (Héctor Paletta).