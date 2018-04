Prohíben la venta de maní a un abuelo en el Aeropuerto

Don José Mamaní Torres es un adulto mayor que trabajó toda su vida como tantos, pero a pesar de su edad y por la necesidad lo continúa haciendo, se dedica a la venta ambulante de maní y garrapiñadas, hace ya diez años que hace esta tarea en el aeropuerto internacional "Doctor Horacio Guzmán". Pero ahora no le permiten seguir allí, según las autoridades aeroportuarias es por reguardar su seguridad.

Don Mamaní Torres se convirtió en un personaje, siempre apostado en la cabina de ingreso ofrecía su mercadería.

Muchos que frecuentan por viaje o por cualquier motivo el aeropuerto en Perico lo conocen, porque el abuelo lleva mucho tiempo trabajando en el lugar, allí en el acceso a la aerostación, donde ofrece sus productos a los ocupantes de vehículos que ingresan o egresan.

Mamaní Torres es un hombre mayor de 70 años, periqueño, que en las primeras horas de la mañana se acerca en bicicleta, siempre con su chaleco fluorescente y su bandeja con la mercadería, querido y respetado por quienes lo conocen.

Luego de ir a almorzar a su casa, regresa en la tarde y se queda en su espacio de trabajo hasta que llega el último vuelo en la noche.

Un día, autoridades de Aeropuertos 2000 le solicitaron que se retire, cuidando su integridad y con la premisa de evitar accidentes, les habrían manifestado que podía vender pero fuera del aeropuerto, acción que no fue tomada de manera positiva por la población de Perico que repudió ese hecho en las redes sociales.

José Mamaní dijo que "yo trabajo hace tiempo aquí, yo trabajaba en el fondo hace tiempo con el otro jefe que me dio permiso de vender. Después cuando se cambió de jefe me corrió por ahí, tuve que venir donde paran los autos para pagar, ahí me acerco y vendo, ahora aquí afuera los autos arrancan y se van, adentro vendía algo, no sé qué paso, vinieron jefes de Buenos Aires y me corrieron. Yo quisiera que me den permiso, para poder vender un poco nomás, porque lo que gano aquí afuera no me alcanza ni para comer", dijo.