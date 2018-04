"No soy mago ni estafador, voy a decirles la verdad"

El presidente Mauricio Macri encabezó ayer en Tucumán el primer embarque de limones a Estados Unidos tras 17 años, y aludió al debate sobre el aumento de tarifas, al asegurar: "No soy mago ni estafador, me he comprometido a decirles siempre la verdad".

Elmercado estadounidense estuvo 17añoscerradoa la exportación de limones argentinos y fue reabierto por gestión del gobierno actual.

"No soy mago y tampoco estafador, me he comprometido a decirles siempre la verdad, nada que les digan que viene de regalo es real. Es el esfuerzo el que te gratifica y te levanta la autoestima, y ese es el camino en el cual vamos a construir la Argentina, por eso el país esta en marcha", remarcó el mandatario.

Macri se pronunció de esa forma durante el acto por el primer envío de limones a los Estados Unidos, en el que estuvo acompañado por el gobernador anfitrión, Juan Manzur, y el ministro de Agroindustria, Miguel Etchevehere, en el departamento de Cruz Alta, al este de la provincia de Tucumán.

El mercado estadounidense estuvo cerrado 17 años para la exportación de los limones argentinos y fue reabierto tras las gestiones del actual gobierno.

"Esto lo logramos todos juntos, el presidente, el gobernador, el sector privado y los trabajadores", celebró Macri, quien también destacó la labor del "Senasa y sus controles que permiten llegar a marcados muy exigentes".

"Crecer, generar nuevos puestos de trabajo, ese es el camino para bajar la pobreza y construir una Argentina federal, en la que se pueda elegir donde vivir, trabajar y desarrollarse", señaló el mandatario.

En su novena visita, como jefe de Estado, a Tucumán, Macri sostuvo que el primer embarque de limones a los Estados Unidos significaba un día "muy importante para la producción del limón, para una enorme familia que es la que mueve este sector de la economía tucumana, una familia de 200 mil personas que trabajan desde muy temprano para aprovechar la riqueza de nuestra tierra".

En su discurso también subrayó la necesidad de ingresar limones a la India, Corea del Sur, China, Japón y Canadá: "Queremos estar y llevar nuestros productos de calidad a las góndolas de todo el mundo, apostando a la capacidad de los argentinos y de nuestras economías regionales que hay que seguir potenciando", planteó.

Y señaló que para lograr eso se está trabajando en el Plan Belgrano, que es "el que lleva la infraestructura porque es difícil que los productos de Tucumán lleguen al mundo si Tucumán no está bien conectada al mundo".

Una vez finalizado su discurso, partió desde la planta un camión hacia el Puerto de Rosario, desde donde se hizo el primer embarque a los Estados Unidos de 30 toneladas de limones tucumanos.

Previo a la ceremonia, el mandatario hizo una recorrida por la planta y participó de la reunión de la Mesa Citrícola.

“Tenemos mucha alegría y entusiasmo”, dijo Juan Manzur

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, afirmó que la jornada de ayer fue un “día histórico que nos llena de entusiasmo” por el reinicio de las exportaciones de limones a los Estados Unidos.

Además, destacó el trabajo “conjunto” realizado entre el gobierno local y el nacional para “reabrir un mercado tan importante”.

El envío del primer cargamento de limones al país del norte “marca un hito ya que va a impactar en la producción y economía de la provincia”, expresó.

“Hoy tenemos mucha alegría y entusiasmo porque Tucumán, que es el primer productor y exportador mundial de limones, está a punto de concretar algo por lo que venimos luchamos desde hace 20 años: volver al mercado de Estados Unidos”, señaló el gobernador tucumano en declaraciones a radio La Red, minutos antes de recibir al presidente Mauricio Macri.

Según el gobernador Manzur, la reapertura del mercado de Estados Unidos para los limones tucumanos “fue un trabajo conjunto del Gobierno nacional con el provincial, lo que marca un hito para la economía regional y un punto de inflexión en las exportaciones”.

“Nosotros hace tiempo que hacíamos gestiones y el presidente Macri nos ayudó bastante ya que se abocó al tema, se lo planteó primero al expresidente (Barack) Obama, lo que permitió la posterior reapertura del mercado”, recordó Manzur.

Visita a escuela de alta montaña

El presidente Mauricio Macri visitó ayer una escuela de montaña ubicada en la zona de Anfama, en Tucumán, donde almorzó con profesores y alumnos, además de reunirse con la directora del establecimiento, a quien había saludado el año pasado por el Día del Maestro.

Como ya es costumbre en cada una de sus visitas a la provincia, el mandatario mantuvo contactos con vecinos y esta vez el lugar elegido fue Anfama, una localidad de alta montaña que está ubicada entre Raco y Tafí del Valle, en la zona este de la provincia.

Según informaron desde Presidencia, el primer mandatario almorzó con profesores y alumnos de la escuela 215 “Virgen de la Merced” de Alto de Anfama; luego pateó penales en la cancha de la localidad y se reunió con Susana Palavecino, la directora del secundario, a quien el presidente había saludado el año pasado por el Día del Maestro.

Para llegar al establecimiento, tanto docentes como alumnos deben viajar durante cuatro horas a caballo y, debido a la distancia, la directora duerme de jueves a domingo en la escuela.

Durante la charla telefónica que mantuvo el año pasado, la directora de la escuela le había pedido a Macri la realización de mejoras en la escuela secundaria, la construcción de una sala de tecnología y conexión a Internet.