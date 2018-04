La provincia de Jujuy vislumbra en torno al volcán Tuzgle una oportunidad para generar energía renovable aprovechando esos yacimientos con la idea de crear una planta de energía geotérmica. Para ello reunió a expertos en la temática y empresas con experiencias exitosas en Chile e Italia, buscando la factibilidad de replicarla a nivel local, a partir del gran potencial que reflejaron estudios previos.

En Neuquén hay una iniciativa factible y buscan lograrlo no sólo en Jujuy sino en Catamarca, Mendoza y Salta.

Así se abordó en el workshop "Presente y futuro de la geotermia en la región NOA. Energía geotérmica y su importancia como energía renovable" desarrollado en esta ciudad. Se debatieron las posibilidades concretas para la provincia de explotar energía geotérmica a través del volcán Tuzgle, ubicado en el departamento de Susques, cerca del límite con Salta, donde se estima que existe un depósito a poca profundidad, receptor de una fuente más profunda donde habría dos sistemas hidrotermales de gran temperatura.

"Pensamos que el volcán Tuzgle puede ser una gran propuesta de aprovechamiento. Hay estudios hechos por los geólogos de la provincia. Lo que queremos es poner en valor cuáles son los conocimientos y los avances y ver de qué manera la ciencia acompaña en todo esto para ver si podemos tener posibilidades de establecer un aprovechamiento concreto de la energía a través de la geotermia", precisó la secretaria de Ciencia y Técnica de la Provincia, Miriam Serrano.

Investigadores y empresarios

Es por ello que en el workshop se convocó a investigadores y empresarios que expusieron experiencias de aprovechamiento de la energía geotérmica de Neuquén, y los concretos en Chile, Italia y Estados Unidos, donde se hicieron los más importantes aprovechamientos.

Entonces una vez que tengan detectada esa posibilidad de aprovechamiento de la energía geotermal la idea es contar con estudios para lo cual están vinculados con el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) y buscar inversiones. Es que hay decisión política del cambio de matriz productiva energética, con lo cual se buscan otros tipos de energía y se necesita saber sobre los conocimientos que hay y la factibilidad para elaborar un proyecto de inversión concreto.

En la mesa de coordinación trabajan la Secretaría de Minería de la Provincia, la empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse), el Ministerio de Producción, que para el workshop también sumó a la academia, investigadores y empresas de la zona para poder avanzar en el tema.

"El Tuzgle en Jujuy es un proyecto que ya está casi en prefactibilidad, lo que está significando que se ubica a muy pocos pasos de ser un proyecto viable. Obviamente que va a depender de las condiciones económicas inversoras de la actividad privada", explicó el secretario ejecutivo de Segemar, Carlos Cuburu.

Van a tratar de terminar un inventario de potencial geotérmico de la provincia pero con especial hincapié en el volcán de Tuzgle. El organismo apunta no sólo a desarrollar el recurso sino ayudar a desarrollarlo, ya que están en la etapa de conocimiento del potencial y su obligación es tratar de abastecer mapas temáticos para identificar los recursos geotérmicos de Jujuy.

La idea es cómo conformar equipos de trabajo para la evaluación, diagnóstico y seguimiento de las mejores prácticas, porque es un proyecto privado, buscar los mecanismos de ayuda y asistencia para que se concrete el proyecto.

Explicó que el Tuzgle es un proyecto que debe evaluarse desde el punto de vista del aporte de kilowatts (W) a una matriz energética provincial para el desarrollo de las comunidades y en inmediaciones, y si es factible que se pueda vender al sistema social, de modo que sea accesible.

Iniciativas de exploración que se encuentran en proceso

Bridget Ayling, directora de Great Basin Center for Geotheral Energy, Nevada Bureau of Mines and Geology, University of Nevada, Reno expuso sobre la metodología de exploración del proyecto "Play fire ware" para reducir los costos en exploración geotérmica. El método consiste en tomar tiempo en recopilar los datos existentes de estudios que se vienen haciendo hace mucho tiempo, datos hidrológicos, geológicos, geofísicos, etc. Por otro lado se evalúan los diferentes potenciales de las zonas y los diferentes usos; luego se establece un esquema de prioridades según en qué zona se necesita un recurso y otro. Básicamente es un cruzamiento de datos existentes con datos físicos de lugares donde se cree que hay mayor potencial.

El proyecto está solventado por el Gobierno de los Estados Unidos, mediante el Departamento de Energía. Está en la tercera fase, y en el verano, en un par de meses, prevén hacer nuevas perforaciones de pozos para determinar si la información recabada, sobre el recurso geotérmico está realmente ahí. El proyecto cuenta con varios "mini-proyectos" que fueron correctamente financiados porque consideran que vienen bien.

Desde Italia

Otro de los disertantes fue Matteo Lelli, del Istituto Geoscienzia Georiserche, Italia, quien expuso sobre el programa de exploración geotérmica que data desde la década del '70 junto a geólogos, geofísicos y geoquímicos. Compartió la experiencia de exploración en su país detallando sus características principales.

"Cada sistema tiene sus característica, la técnica es muy parecida entre un proyecto y otro, dónde vamos a empezar, a elaborar el primer dato, tenemos que ver si con un sistema podemos usar un parámetro y no otro", explicó el especialista italiano destacando que la geotermia es multidisciplinaria. Cabe recordar que es un mito que sólo se basa en volcanes sino que tiene otros recursos.

Proyecto avanza en Neuquén

En ese marco se conocieron varias experiencias y potencialidades argentinas. Neuquén tiene el proyecto más avanzado del país, está factibilizado y en vías de entrar en producción.También hay otros proyectos pre-

factibilizados en el país, en las provincias de Catamarca, Salta y Mendoza.

El volcán Copahue que está muy cerca del límite con Chile "se evaluó hace muchísimos años por lo tanto tiene varias factibilidades adecuadas a los tiempos, y está en manos de una empresa privada y una corporación neuquina. Es decir hay una participación provincial y una privada en sociedad, y esos acuerdos hacen la viabilidad del proyecto para que hoy sea generadora de energía geotérmica", precisó, Carlos Cuburu, referente de Segemar.

Destacó que se trata de cómo integrar a la red eléctrica nacional o provincial, los kilowatts que genere esa planta. Sin embargo, además de la generación de energía geotérmica para electricidad, explicó que también se puede generar una fuente de calor, que implicaría desarrollo de bombas de calor, calefacción en zonas cordillerana como Copahue, que es fría y con nieve, de modo que podría ser el nuevo hallazgo para el aprovechamiento hotelero o en viviendas.

Chilenos tienen la primera planta

Chile lleva más de un siglo explorando geotermia y es considerado pionero en esa producción. Así lo expresó Diego Morata, del Centro de Excelencia en Geotermia Los Andes (Cega Conicyt, Universidad de Chile) quien explicó que el centro de investigación viene trabajando hace 8 años en formación de recursos humanos e investigación científica y se refirió a la planta geotérmica instalada en Chile.

La planta genera 48 megawatts (MW), energía suficiente para dar electricidad a una ciudad, en este caso de Calama. Cuenta con toda una red eléctrica que construyó la empresa Enel Green Power, con 25 kilómetros (km) de líneas de alta tensión.

Desde la exploración el proyecto les llevó 8 años. Se basó en una anomalía termal importante en una zona común entre Chile, Bolivia y Argentina.

Se trata del proyecto geotérmico Cerro Pabellón, al que se refirió Guido Cappetti, ceo de Geotermia del Norte, entre Enel Green Power y Enapy para el que se invirtió alrededor de 320 millones de dólares. El proyecto está a 4.500 metros sobre el nivel del mar (msnm) y es la primer central de toda Sudamérica; tiene dos unidades de 24 MW cada uno, y ambos están en operación comercial. Destacó que van a producir energía durante las 24 horas del día de manera constante, que se diferencia de la eólica y solar, y tienen una producción que permitirá eliminar la contaminación y dotar de energía a 260 mil viviendas.

"Tenemos un programa de incrementar la competencia con una unidad adicional de 30 MW", precisó Cappetti.

La explotación no tendría fecha de cierre, y es que aclaró que en Italia hay explotaciones que están desde inicios de 1900 ya que se trata de energía que se renueva continuamente y se considera energía sostenible con el medio ambiente.

Aseguró que en ese proyecto tuvieron acuerdos con comunidades locales, involucraron a comunidades en algunos proyectos, facilitaron la creación de pymes para servicios de aseo, lavandería y transporte complementarias con la construcción de la planta.