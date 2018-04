Hoy llegaría a su fin la quiebra

Después de un largo camino de luchas, hoy, de quedar firme la resolución del juez Juan Calderón el grupo colombiano Omega a través de la empresa Alesa (Agroindustria La Esperanza SA), sería el nuevo dueño del Ingenio La Esperanza, poniendo fin a la quiebra de la empresa azucarera, tras 18 años de larga espera. Así lo anunció el secretario general del Sindicato Sergio Juárez, quien sostuvo que la venta era el único camino favorable porque era imposible que el Estado siga manejando el Ingenio.

El sindicalista aclaró que el traspaso llevaría 20 días y sería la primera etapa, porque en 10 meses Omega tendría que cancelar los 86 millones de dólares de la venta.

"Mañana (por hoy), el juez tendría que dictaminar, dejar firme la resolución y otorgarle la licitación que ganó el grupo Omega. Lo favorable era mantener a los 600 trabajadores, la antigedad y el Convenio Colectivo 1.288, que rige para todo el sector azucarero a nivel nacional. Todo esto se está respetando y lo importante es que quedó plasmado en la resolución del juez. Esto es bueno porque los trabajadores no van a perder ninguna de sus condiciones, sólo tenemos un inconveniente con el tema de las categorías. La empresa indicó que las mismas se irán marcando de acuerdo al desempeño de cada trabajador en concordancia con el Convenio Colectivo", acotó Juárez.

En otro tramo y al referirse al punto N§ 4 de la licitación donde la empresa expresaba que se extinguía la relación laboral con todos los trabajadores, el sindicato se opuso explicando que no eran las condiciones que el grupo Omega había puesto el 1 de diciembre. "Luego realizaron una rectificatoria ante el juez de la quiebra. Comienza una nueva etapa para los trabajadores de Ingenio la Esperanza, es salir de lo que estábamos, porque no convenía seguir con un Gobierno, que dos años nos castigó duramente, fuimos reprimidos, se nos quitaron muchas condiciones de trabajo, iba en desmedro y no podíamos seguir así", dijo Juárez, al tiempo de indicar que todavía quedan más de cuarenta trabajadores en el sindicato que no firmaron el retiro voluntario, fueron despedidos y están esperando volver a trabajar. "Estamos tratando de negociar para que vuelvan, porque con 600 trabajadores la fábrica no puede funcionar. Ya 46 trabajadores que estaban despedidos fueron reintegrados y esperamos por otro cupo. Estos últimos meses fueron muy desgastantes".