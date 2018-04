Jóvenes usan un carro rodante de "bunker"

Los vecinos del barrio Alto Castañeda están preocupados porque dentro de un carro rodante estacionado hace más de un año sobre la calle Pilcomayo, es escenario de un "bunker" donde se "vende drogas" y es "lugar de consumo".

El carro de lata está ubicado al altura de la numeración 1.300, y cuando los periodistas de El Tribuno de Jujuy llegaron al lugar denunciado por los vecinos, se dieron cuenta que el clima que se vive en horas de las noches, es muy peligroso.

"Qué querés acá", increpó un hombre a los trabajadores de prensa que intentaran dialogar con los vecinos, para que ellos manifiesten los constantes hechos de inseguridad que atraviesan.

"Antes de las 20 tenemos que meternos cada uno en nuestra casa, no podemos salir ni a comprar que somos asaltados por un grupo de jovencitos que se vienen a drogar acá", dijo un hombre que no quiso dar su nombre, por temor a represalias.

"No tengo idea de quién es ese carro, antes un hombre que vive a la vuelta vendía sandwichs, pero ahora entran estos jovencitos y hasta fiesta hacen ahí adentro. Viven drogados, y cuando se les acaba la plata asaltan al que pasa por acá. Esta situación no da para más, nos cansamos de hacer denuncias, la Policía viene a dar unas vueltas unos días y después vuelve a desaparecer", continuó el hombre.

"A mí me toca vivir esto en carne propia, utilizan mi pared de baño", dijo otra vecina que también prefirió conservar su identidad, pero dejó en claro que "un fin de semana se escucharon gritos de auxilio de una chica que aparentemente no la dejaban salir del carro, llamé a la Policía, pero me dijeron que no tenían móviles", dijo preocupada la mujer.

El sector mencionado de la calle Pilcomayo carece de una buena iluminación pública y está ubicada justo en frente de la Plaza conocida como de la "Tortuga", que desemboca en las escalinatas que llevan a la escuela Lamadrid de la calle Junín.

"Ese lugar es la boca del lobo, ahí estos jóvenes roban y se esconden en el carro rodante, todos los vecinos sabemos bien quiénes son los jovencitos que se drogan y roban, es por eso que no queremos tener problemas", dijo el hombre.

Además los vecinos manifestaron que en más de una oportunidad, vieron como algunas parejas mantenían sexo en la vía pública al costado del carro rodante y "luego continuaban consumiendo alcohol y drogas, como si nada pasara. Estamos hartos de tener que escondernos en nuestras casas, de vivir con miedo a ser asaltados por este grupo de jóvenes que actúa de una forma impune y se burla de la Justicia", dijeron.