La labor del corresponsal en el interior profundo

Con grabador y cámara en mano, el periodista corresponsal sale cada día en busca de la noticia, los rumores no tienen cabida en su pluma porque la verdad es su meta. Siempre presente allí donde la realidad exige la mirada objetiva, que la vuelve importante con ese olfato casi innato e instintivo. No sólo se acerca al hecho sino que lo analiza, lo reconstruye y lo cuenta con un lenguaje que desde el apasionamiento incluso, se vuelve comprensible para la comunidad.

Casi siempre en soledad, cargando sobre sí, el peso de una realidad que muchas veces es cruel, más aún, en esos escenarios en los que la prudencia se torna en la brújula que señalará la senda justa en cada nota.

Y en lo que particularmente atañe a los corresponsales de la prensa escrita, bien merecen una especial atención por su inagotable labor en esa búsqueda de acortar distancias para conocer la verdad.

De regreso de su jornada que no tiene horarios prefijados, no los espera una sala de redacción en la que se pueda compartir los hechos desde la multiplicidad de opiniones. Solos frente a su computadora, se sumergen en la solitaria dialéctica de su pensamiento crítico para concebir con palabras la noticia, desde sus convicciones éticas y la práctica de su bagaje de narrador.

Para cumplir su labor, no escatiman sacrificios ni tiempos, ni riegos que deben correr. Víctimas muchas veces de atropellos y amenazas, no se desalientan , sino por el contrario, los impulsan a empecinarse en su derrotero de ser buenas personas y no cansarse de demostrarlo, a partir de su misión de buscar, decir, defender y sostener la verdad.

Así como la realidad de la noticia no tiene rango horario, el corresponsal tampoco. Está allí donde es necesario, en el partido de fútbol, en el acto de gobierno, en la ruta, en el accidente, en esa calle donde hubo un delito, en ese sitio donde hubo un gesto de humanidad, en cada lugar, en cada circunstancia, allí, donde el hoy merece ser destacado y donde algo merece ser revelado.

Quizás sin el reconocimiento que la sociedad les debe, los corresponsales continúan y continuarán recorriendo los paisajes cotidianos de la realidad para plasmarla con la tinta de su corazón y de su alma y su pasión de periodista.

Rostros de pueblos, parajes y ciudades de la milenaria Puna, del fértil Valle, de la enigmática Quebrada y de la lujuriosa Selva, se vuelven presencia en las páginas del diario, merced al meritorio trabajo de un puñado de hombres y mujeres que un día abrazaron esta misión, permitiendo, como corresponsales que son, que los cuatro puntos cardinales de nuestro amado Jujuy estén y se sientan representados.