Medida cautelar a favor de escuela "Helen Keller"

Ayer al cumplirse un mes del reclamo, los padres de la escuela "Helen Keller" lograron que el juez Jorge Casas, del Tribunal Contencioso Administrativo, resuelva la medida cautelar a favor: no se pueden cambiar las condiciones del establecimiento hasta tanto no se resuelva el amparo. Es decir que no se traslade la escuela de teatro "Tito Guerra" para compartir el edificio emplazado en el barrio Coronel Arias

De manera que hasta que no se resuelva el amparo no podrá ingresar personal de Arquitectura Escolar ni tampoco material de construcción para realizar alguna reforma al edificio escolar.

En la víspera, se realizó la audiencia por el amparo donde estuvieron todas las partes: madres de alumnos de la escuela "Helen Keller", sus asesores Amelia De Dios, Lucas Chavarría, por parte del Estado provincial participó el fiscal de Estado Mariano Miranda, la ministra de Educación Isolda Calsina y abogados de Fiscalía.

Tras la decisión judicial las madres levantaron la permanencia que mantenían en la escuela, que cumplió un mes en el lugar para defender la educación y salud de los niños.

La audiencia de la víspera pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes 27 del corriente.

Así también el Estado solicitó al juez una inspección ocular en el establecimiento escolar que se desarrollará el lunes.

Es así que en estos días hasta que se retome la audiencia, serán días de diálogo y conciliación entre las partes.

La extensa audiencia, de cerca de dos horas, permitió que el juez escuche a las partes.

El Estado provincial no presentó una propuesta alternativa, pero sí planos de modificación de la escuela. Las madres se mostraron satisfechas tras la primera audiencia.

El juez resolvió la cautelar oralmente y en las próximas horas se conocerá la resolución.

Fue un mes desde que las madres de los alumnos de la "Helen Keller" iniciaron la permanencia en la puerta del establecimiento para evitar que se inicien los trabajos de reforma del edificio previstos por el Ministerio de Educación para trasladar luego la escuela "Tito Guerra".

Durante el tiempo que duró la audiencia: madres, asociaciones de ciegos, de sordos, legisladores, docentes y organizaciones sociales estuvieron acompañando el acto judicial afuera del Tribunal.