Una comadreja en una sala del hospital de Calilegua

Tras viralizarse en las redes la presencia de una comadreja en una de las salas del hospital de Calilegua, sus autoridades se refirieron el tema y expresaron sus disculpas al respecto.

En el video se puede apreciar a una comadreja sobre una cama del nosocomio de Calilegua y también un pedazo del cielorraso que se derrumbó. Según las autoridades del hospital sería por el techo por donde habría ingresado el marsupial.

El director médico regional, Miguel Ángel Muñoz, primeramente expresó las disculpas desde la institución y en su nombre, agregando que "esto no es frecuente ni debe ocurrir pero pasa, sucede que ese marsupial ingresó al hospital. Vivimos en una zona donde es común y frecuente tener este tipo de animales dadas las características del clima y del hospital. Es un animal que accidentalmente ingresó y pedimos las disculpas del caso".

"Desde el ingreso de mi gestión identificamos las dificultades y todos los problemas que tenemos en el hospital, problemas edilicios y uno de ellos son los techos, estamos trabajando por etapas: la primera se culminó en diciembre con refacciones que hace mucho no se hacían y está programada la segunda etapa, que dará inicio una vez que pase el período de lluvia, con la concreción de los techos y los cielorrasos", dijo.

Respecto a las medidas que se adoptarán ante la presencia de ese tipo de animales expresó que "nos acompaña personal del Parque Nacional Calilegua, quienes nos asesorarán respecto a cómo erradicarlos del lugar teniendo en cuenta que es un animal de la zona y que muchas veces convive hasta en los hogares y tiene la tendencia de entrar, ya sea para hacer sus nidos, buscar alimentos o por cuestiones climáticas, creo que esto fue accidental y se tomarán todas la medidas para que no vuelva a ocurrir", expresó.

Por su parte, el gerente ejecutivo general del área Ramal 2 del Hospital Regional "Dr. Oscar Orías", Carlos González, señaló que es un hecho desafortunado y agregó que "no estamos en nada de acuerdo que sucedan hechos de esta naturaleza. La nueva implementación del Plan Estratégico de Salud incluye también la reparación de los hospitales sobre todo en este nosocomio donde sectorialmente se iniciaron, con mucho esfuerzo y dificultad ante la falta de recursos, obras de refacción concluyendo una primera etapa y pronto, tras el cese de lluvias la otra etapa de culminación, con trabajos en los techos y cielorrasos".

Sobre el sector por donde pudo haber ingresado la comadreja dijo que "seguramente fue por los techos, sector en donde todavía se está trabajando y lo más probable es que vino de afuera puesto que el perímetro es casi un bosque y por allí podrían ingresar otros tipos de animales".

Diego Meli, biólogo del Departamento de Conservación del Parque Nacional Calilegua, comentó que en otras ocasiones colaboraron con el hospital en el retiro de comadrejas, "es un animal que no es peligroso y puede, desde el punto de vista médico, llegar a transmitir una que otra enfermedad como las ratas, los gatos o perros callejeros, no está bien que ningún animal esté dentro de un centro de salud, y en cuanto a la erradicación del animal uno lo puede sacar, no llevarlo directamente al Parque Nacional Calilegua porque es un animal que puede tener una enfermedad y no se puede ingresarlo al Parque pero sí llevarlo a una zona donde no haya centros urbanos".

Sobre una posible fumigación expresó que "no serviría demasiado porque se puede matar una comadreja pero días después ingresa otra, lo que se puede ir haciendo es reparar la parte edilicia evitando que ingresen de nuevo".

Aconsejó a la población no acercarse demasiado a las comadrejas porque suelen ser agresivas y morder, si llegan a ver una muerta dentro de la casa sacarla con guantes o una bolsa, "en Calilegua no sólo aparecieron comadrejas en algunas casas sino también monos y loros, estamos en una zona que es limítrofe a un área natural protegida".