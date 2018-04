Chris Pratt probó el dulce de leche, arroz con leche y mate cebado

El protagonista de Guardianes de la Galaxia, Chris Pratt, se encuentra realizando la promoción para el estreno de la película Avengers: Infinity War, película que reunirá a los superhéroes de Marvel en la pantalla gigante. En ese marco es que se animó a probar dulce de leche, arroz con leche y mate cebado.

Aunque inicialmente miró al dulce de leche con desconfianza, tomó una cuchara y lo probó. "Esto no puede ser saludable. Porque es muy sabroso", dijo el actor luego de varias cucharadas.

Luego, probó arroz con leche, y la expresión del comediante fue "esto es todo lo que el cereal intenta ser y no puede". "Solo desearía probarlo", bromeó.

Por último, el interprete de Star Lord, probó mate, pero antes recordó que su compañera de elenco en Guardianes de la Galaxia, Zoe Saldana, lo tomaba "todo el tiempo" en el set de filmación.

Al momento de beber la típica infusión argentina, Pratt exclamó "no voy a decir que no es mi favorito", aunque luego sostuvo "aunque está bastante bueno. Me doy cuenta que es bueno porque a mi cuerpo le gusta".

"¿Tiene que ser saludable, no? Si no fuera saludable no creo que lo bebieran".