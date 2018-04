"La última palabra es del espectador"

¿Para qué sirve este taller, y a quién?

Sirve para poder entender la capacidad expresiva y de comunicación, que tienen el cuerpo y sus mecanismos. Le sirve a cualquier persona que estÚ interesada en comunicarse con otro, o en ser mejor comprendido, o en tener herramientas para poder comunicar lo que quiere comunicar.

Esta relación del artista con su cuerpo ¿cuándo comienza a verse como algo fundamental a la hora de la interpretación?

Me parece que es algo que ha permitido la danza como disciplina, que es además la disciplina de la que yo provengo. Porque tanto en el teatro, como las artes plásticas, el cuerpo es el instrumento, pero más en la danza porque es también el fin. Esto ha permitido ampliar el conocimiento del cuerpo en el sentido como de la materia, lo físico y lo que contiene, y esto permite que la actividad artística sea más precisa o tener más recursos para poder hacer con el cuerpo, lo que uno quiere.

¿Qué es el performer, y cuáles son las características que debe tener?

El arte performático nace en el siglo XX. El gran auge en los 60’ y 70’. Comienza de la mano de los artistas plásticos en donde la presencia del cuerpo implicaba un hecho artístico, que se podía hacer una sola vez, y en el que habían tres elementos: el artista, la presencia de su cuerpo, y el espectador que sea testigo de esa obra hecha en ese momento. A partir de allí las artes performáticas se fueron ampliando e invadiendo distintas artes. Y es ahí donde la danza encuentra su mejor aliado.

¿Cuándo toma la danza esta modalidad?

En los ’80. Ya en los 70’ en Estados Unidos, cuando la danza posmoderna se consolida, los hechos de danza tenían que tener este carácter de mostrar lo que le está sucediendo al cuerpo en este momento. La danza posmoderna pasa a tener como objetivo al cuerpo, más que a la forma. Es decir lo que le pasa a un cuerpo determinado en un momento determinado. La danza posmoderna tiene una gran relación. En los últimos veinte años, la palabra performer ha ido copando todas las disciplinas, quizás porque le permite a todas, ser un poco más flexible en su definición.

Y a la vez esto requiere otro tipo de entrenamiento por parte de los artistas de las distintas disciplinas, digo, donde no hay algo guionado y el artista le pone su impronta con improvisación...

Eso sería una ‘performance per se‘, la que tiene una gran entrega a la improvisación porque tiene que ser un acto realizado en el presente. Una obra de danzas coreografiada o una obra de teatro guionada, no tiene estas características. Pero a mí me parece que el performer, más allá de que esté ejecutando una obra preestablecida, o no, tiene que tener un entrenamiento para hacerlo como si estuviese viviendo esa experiencia por única vez. Según mi investigación, esto permite que exista un vínculo físico entre el cuerpo del intérprete y el cuerpo del espectador.

¿Qué es lo mejor que te pasó como artista, haciendo performance con estas características?

La vivencia de poder ser testigo de algún impacto en el cuerpo del espectador. De poder haber saltado la comprensión intelectual, y de poder ver un cuerpo tocado.

¿Qué necesitas del espectador para que eso suceda? ¿Qué tenga conocimientos de tu arte por ejemplo?

No. En ese caso hay una gran responsabilidad del artista de generar las condiciones en el espectador para atreverse a entrar en este mundo. Si partimos de que tanto el actor como el intérprete somos iguales, que los dos tenemos un cuerpo que funciona de la misma manera, lo que sí hace el intérprete es manejar el código de lectura, convencionalmente hablando. El intérprete debe generar las condiciones para que el espectador sea tocado. La última palabra la va a tener el espectador siempre.

En tu trabajo, ¿qué tiempo te llevan las distintas patas, lo artístico, lo pedagógico y la investigación?

Nunca pude separar la investigación de mi hecho artístico, y la docencia en sí, es parte de eso. Es decir, tengo que lograr las condiciones en un contexto pedagógico de provocar al cuerpo del alumno, ante la autonomía de esa persona de dejarse afectar. Es en realidad, en el ambiente pedagógico, donde mejor desarrollo mis herramientas escénicas.