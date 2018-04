Aumento de combustibles cambió el consumo

En materia de combustibles, Claudia González de Proconsumer consideró que no sólo aumentó sino que continuará incrementándose porque está desregulado el mercado, con lo cual las petroleras pueden determinar el precio sin límites del Gobierno.

Si bien aseguró que no se niega que también las empresas prestatarias tengan aumentos, estimó que los servicios públicos están muy bien pagados y que no se puede abonar por inversiones posibles para mantener la calidad de servicio.

El aumento de servicios incide en el de alimentos, bebidas e insumos básicos para la vida cotidiana, y sobre todo en provincias como Jujuy debido a la distancia hacia el centro del país.

CLAUDIA GONZÁLEZ, PROCONSUMER

"Entonces tenemos bajo salario, aumento de servicios públicos muy altos, hablamos de 40% cada seis meses, aumento de los combustibles, de la alimentación, vestimenta y demás; el problema es que con un mínimo ingreso y diferencia se hace imposible vivir. Es una disminución de la calidad de vida", sintetizó. Entonces restringen en vivienda, ropa, etc., por lo que aseguró que hay profundos cambios en el consumo argentino e implica usar segundas marcas, comprar a granel y compra en días de rebaja, etc.

Las opiniones

MARÍA ROSARIO GÓMEZ

“El aumento de las tarifas está mal, no nos alcanza el sueldo, estamos fritos. Más adelante no sé cómo vamos a hacer cuando lleguen las boletas que van a ser muy altas. Hay mucha preocupación y necesidad. No sé cómo viviremos, todo hay que pagar: los impuestos de la casa, luz, gas”.

FABIANA QUISPE

“El aumento es mucho para las familias. Hay muchas de bajos recursos y les resulta imposible. Resulta muy difícil poder pagar todos los servicios y más con el aumento de tarifas y ante esta situación tenemos que empezar a priorizar, dejamos de comprar algunas cosas para pagar otras”.

MIGUEL SEGOVIA

“Sobre el aumento de tarifas, yo creo que la vida cotidiana sigue lo mismo. La persona que trabaja no tiene que tener muchas preocupaciones. Creo que afecta más a las personas que están acostumbradas a vivir de los planes sociales. Yo a los aumentos no les doy mucha importancia”.

ROMARIO LÓPEZ

“El aumento de las tarifas nos afecta un montón, porque todo sube.

No sé qué podemos hacer con este Gobierno nacional y provincial que no nos deja hacer nada. Te sube el alquiler, vas al súper y los precios cambian y ahora ya no se puede ahorrar”.

GUSTAVO AZUA

“Todo está caro, la plata no alcanza, nos suben el combustible, el gas, las tarifas y así no se puede más.

Yo soy taxista y se siente que hay menos demanda, la gente opta por el colectivo y es comprensible. Para reducir gastos nos tenemos que privar de cosas”.

ELSA MAMANÍ

“La suba de los impuestos afecta porque suben las cosas pero no suben los sueldos.

Lo mismo pasa con el transporte que sube el boleto pero dejan mucho que desear.

Yo tengo que pagar ocho pasajes por día para ir a trabajar y el sueldo no alcanza”.