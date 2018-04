Gimnasia, multado con más de 300 mil pesos

Los hinchas de Gimnasia tienen que entender que el amor al club no sólo se demuestra yendo a la cancha o alentando al equipo. El comportamiento debe ser intachable, porque las consecuencias son graves. Desde que la AFA dispuso que no asista la parcialidad visitante, cada acto de violencia recae sobre el local obviamente. En el compromiso ante Aldosivi desde una sector del popular sur voló una tijera que impactó en la espalda del delantero Antonio Medina. A solo un salvaje se le pudo ocurrir tirar una tijera al campo. Está claro que falló el cacheo policial, pero igualmente se trató de un hecho incomprensible, si tenemos en cuenta que el "involucrado" fue un simpatizante del club. La cuestión es que anoche el Tribunal de Disciplina se expidió al respecto y multó a Gimnasia con 900 entradas a pagarse en el plazo de tres fechas, basándose en los artículos 32, 33, 80 y 148. Es decir, se tendrá que desembolsar más de 300 mil pesos. El Tribuno de Jujuy pudo averiguar que inclusive, atendiendo a la magnitud del elemento y la peligrosidad que generó este hecho vandálico, se barajó la posibilidad de suspender el "23 de Agosto". Es que en la presente temporada ya hubo un antecendente cuando se arrojó un encendedor. Los dirigentes se movieron rápido para evitar un castigo mayor. De nada sirve llorar sobre la leche derramada. Ahora es importante mirar al futuro y dejar en claro que no hay lugar para inadaptados dentro de la cancha. La fuerza de seguridad tendrá que agudizar los cacheos y los muchachos, portarse bien.

Por otro lado, el Tribunal también se expidió en cuanto a la pena que recaerá sobre el lateral Lucas Kruspzky, quien lesionó a Maki Salces. Resolvió que el defensor recibierá cinco fechas de suspensión.

Los miembros del ente afista aplicaron el artículo 199 del Reglamento de Transgresiones y Penas, que sostiene: "Suspensión de cinco a treinta partidos al jugador que por acción violenta, prohibida por las reglas de juego o por agresión, deje a otro jugador en inferioridad de condiciones o imposibilitado para continuar la disputa del partido o impedido para poder jugar por tiempo indeterminado". Pasando en claro, consideraron que Kruspzky tuvo intencionalidad en aquel cabezazo artero desde atrás que derivó en rotura de cráneo y cuatro meses de inactividad para el jujeño.

En tanto, el plantel continuó su preparación para enfrentar mañana a Mitre en choque clave con el fin de ingresar al Reducido.

Hoy se dará la lista de los concentrados.

Va por la punta

GRITO “SANTO”. SAN MARTÍN ENFRENTA HOY A BROWN DE PUERTO MADRYN EN TUCUMÁN.

San Martín de Tucumán será local ante Guillermo Brown de Puerto Madryn con la necesidad de alcanzar una victoria que lo ubique en lo más alto de la tabla, al menos hasta que jueguen Aldosivi y Almagro, en uno de los encuentros a jugarse por la 23º y anteúltima fecha del torneo de la Primera B Nacional.

El partido se desarrollará en el estadio de La Ciudadela, del equipo tucumano, desde las 15.30 y con el arbitraje de Diego Ceballos.

También hoy en el mismo horario Nueva Chicago recibirá a Brown de Adrogué.

Aldosivi (que el lunes próximo visita a Deportivo Riestra) es el puntero del certamen con 38 unidades, seguido por Almagro (mañana recibe a Flandria) con 37, San Martín tiene 36, Villa Dálmine, Sarmiento e Instituto con 33, Atlético de Rafaela, Deportivo Morón y Gimnasia de Jujuy con 32.

San Martín viene de igualar 3 a 3 visitando a Flandria perdiendo la gran chance de ser puntero porque ganaba 2 a 0, desperdiciando una gran oportunidad y en una etapa del certamen en la cual los errores pueden valer la pérdida de un ascenso. La bronca se potenció porque después del 2 a 2 parcial, el “santo” marcó el tercer tanto, pero nuevamente el “canario” lo empató.

Por su parte, Guillermo Brown está a cinco puntos de la clasificación para el Reducido que determinará el segundo ascenso y restan seis en juego, por lo tanto los patagónicos, que en la temporada pasada estuvieron muy cerca de subir, tienen pocas chances.

Nueva Chicago sufre con el promedio y recibe a Brown de Adrogué. El equipo de Mataderos no puede darse el lujo de perder porque puede caer en zona de descensos (restan definir cinco, solo perdió la categoría Deportivo Riestra), mientras que Brown está a un punto de la zona de Octogonal, donde se definirá el segundo ascenso a la Superliga.

Una variante

El objetivo principal de Mitre, el rival del domingo del “lobo”, es salvar la categoría. A falta de dos fechas para el final del campeonato, los dirigidos por Arnaldo Sialle están obligados a sumar al menos cuatro puntos sobre seis para no depender de nadie y quedarse en la Nacional.

El DT está cerca de definir los once que saldrán a jugar desde el vamos en el “23”.

El lateral derecho Hugo Silva cumplió con la fecha de suspensión y volverá al equipo en lugar de Joel Sacks. Sería la única variante respecto a la formación inicial en el triunfo sobre Villa Dálmine.

De esta manera, el “aurinegro” saldrá a disputar el encuentro con Ezequiel Mastrolía; Hugo Silva, Oscar Piris, Matías Moisés, Franco Ferrari; Martín Pérez Guedes, Juan Alesandroni, Leandro De Muner, Daniel González; Joaquín Quinteros y Ramiro Fergonzi.

Cabe destacar que Mitre, que viene de dos derrotas consecutivas y hace tres partidos que no gana, buscará recuperarse con una victoria que le permita asegurarse la permanencia en la categoría en el difícil reducto “albiceleste”.