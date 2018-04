Tarifazo frena la creación de empleo y a las Pymes

Al malhumor social por la constante suba de las tarifas de servicios públicos se suma el del sector productivo. Para el comercio y Pymes, el incremento de servicios impacta en el empleo directamente porque ajusta al sector que sumada a la presión tributaria no permite sumar trabajadores. En el sector industrial afirman que es difícil producir en la región por esos factores, ya que impacta más la suba de combustibles y la luz en algunas.

LUIS ALONSO, UNIÓN DE EMPRESARIOS.

"Con respecto a los combustibles, aumentó un 13,5% en los primeros meses del año. El aumento de combustible produce un aumento de fletes, y a Jujuy todos los insumos vienen en fletes desde Buenos Aires o desde el interior del país. Y el tema tarifas, hay sectores que les influye mucho en la ecuación total de su negocio", precisó el presidente de la Unión de Empresarios de Jujuy, Luis Alonso.

Sostuvo que otro de los factores que afecta al sector son los costos laborales, que aseguró muchos no los pueden asumir porque hay mucha presión tributaria, por la cantidad de impuestos que se les cobra a las Pyme que las hace inviable. "No sé de denuncias de comercios cerrados pero sí estoy casi seguro de que la gente no está aumentando el plantel, porque el costo laboral es muy alto en este país", afirmó.

Recordó que el gobernador en el discurso de apertura de sesiones ordinarias "dijo que había aumentado en 4.060 puestos de trabajo de empleo en 2017, habló de energías renovables, litio...con respecto al comercio eso no está pasando" y afirmó que hay competencia desleal de ferias. Estimó que si bien en turismo hubo un "boom" en carnaval y Semana Santa, eso incidió en puestos pero fueron estacionales. Aseguró por ello que el impuesto inmobiliario, el aumento tarifario, el de combustibles, la presión tributaria, atentan con la posibilidad de tomar gente. "Tenemos socios que son fábricas que tienen capacidad instalada pero trabajan con menos gente porque con los costos laborales que hay es imposible competir", agregó.

Unión Industrial

NILO CARRIÓN, UNIÓN INDUSTRIAL DE JUJUY

En tanto el presidente de la Unión Industrial de Jujuy, Nilo Carrión, coincidió en que la suba de las tarifas de servicios públicos afecta de acuerdo al tipo de industria. A modo de ejemplo dijo que en industrias como las de papel el impacto de las tarifas eléctricas es muy alto; y para otras las del gas.

"A algunos los afecta más el tema de la cargas impositivas laborales, y a todos por igual de alguna manera los afecta, algunos muy fuertemente", afirmó. Sin embargo, explicó que en materia de gas para el área industrial que compra al sector mayorista no tuvo incrementos importantes, como los que hubo para el servicio domiciliario.

En materia de combustibles recordó que a fines del año pasado hasta ahora hubo un incremento del 4,5% hasta el 30% por lo que afecta los servicios de transporte, encarecen los fletes con lo cual se hace más engorrosa la operación. Precisó que algunas cosas no se pueden trasladar a precios con lo cual "los incrementos de costos impactan sobre la rentabilidad, que no tiene que ver con que las empresas se llevan más dinero sino poder hacer más inversiones, mejoras para que la empresa pueda actualizarse y mantenerse; por lo que también afecta en el empleo.

Por otro lado, coincidió con su par de la Unión de Empresarios en torno a que se suman las altas cargas tributarias, a ello la quita de beneficios y una oferta de rebajas escalonadas que no ayudarían sino hasta mediano plazo.

"Estamos escuchando distintos sectores con problemas por el tema tarifario, así como las modificaciones impositivas y cargas sociales. Hay anuncios de rebajas pero en una escala que va ir para los próximos años, pero mientras tanto los valores ya han subido; y los beneficios que tenía la región han ido caducando, por lo tanto algunas empresas están en situación crítica", explicó.

Se refiríó a la pérdida de beneficios vinculados a la previsión social, ya que podían utilizar importes de IVA a cuenta de cargas sociales y fueron incrementando. "Es complicado producir en la región porque las condiciones no son tan buenas, por eso se generó el Plan Belgrano que hasta ahora a los sectores industriales no les han traído ventajas".

La Cámara Inmobiliaria coincide

GUILLERMO BUSTAMANTE, INMOBILIARIAS

“El aumento tarifario no impacta sólo a nivel empresarial sino a nivel social, impacta directamente en el salario de la gente y eso restringe aún más porque es distinto el poder adquisitivo del asalariado, pero impacta fuertemente. Veremos ahora con este tema que van a dar cuota para el pago de las tarifas, a ver si por lo menos eso atenúa un poco el impacto, porque lógicamente la gente viene con salarios alicaídos”, expresó el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Jujuy, Guillermo Bustamante.

Si bien explicó que el incremento de tarifas no impacta directamente en el precio de los alquileres, sí lo hace en el poder adquisitivo de la gente que debe restringir más sus gastos para poder afrontar el aumento. Es que los inquilinos deben pagar más por el consumo en invierno de gas, que es mayor, por lo que debe achicar gastos.

Además, explicó que los alquileres no aumentaron sustancialmente con relación a otros años, pero se dan por renovación de contrato en base a lo que se calcula la inflación, de alrededor del 20% anual.

El gas subió 40% promedio

Según declaraciones recientes del gerente de Gasnor en Jujuy, Matías Luchessi, el usuario promedio en Jujuy pagaría más de 500 pesos por el aumento que comenzó a regir desde el 1 de abril pero se estima que en junio las personas verán la suba completamente. El incremento en las tarifas de gas fue definido por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

El primero fue en abril del 2017, el segundo en diciembre pasado y el último en abril, cuya adecuación se fue haciendo gradualmente y contemplando en torno a la inflación.

Preocupa que la gente no pueda pagar los impuestos y baje la calidad de vida

PREOCUPACIÓN. CADA VEZ QUE LLEGA LA BOLETA DE LOS SERVICIOS.

Para la Asociación de Protección de Consumidores del Mercado Común del Sur (Proconsumer) los incrementos en los servicios públicos suponen un traslado de recursos que estarían pasando del bolsillo de los consumidores a las empresas porque se entiende que no hay obras ni mejor calidad de los servicios que justifiquen esos altos precios.

“En los servicios públicos la forma de comparar las diferencias de precios es igual que con el consumo, en el mismo período del año anterior. En este caso tenemos aumentos de más del 1.000% que están totalmente injustificados, que se han conseguido supuestamente para actualizar tarifas, cuando en realidad se está produciendo un traslado de precios”, explicó Claudia González, titular de Proconsumer .

Expresó que la preocupación es que en Jujuy con el nivel salarial que hay y el gran porcentaje de la administración pública por lo que aseguró, “hoy sabemos que hay hogares que no van a poder pagar una factura de luz de 1.500 pesos con un consumo absolutamente racional”, precisó. Es que estimó que un consumo de 250 a 400 kilowatts mensuales, significan 1.300 a 1.700 que no van a poder pagar.

Comentó que hay estudios sobre cuál es el porcentaje de los ingresos de una familia que se debe destinar a pagar servicios públicos, impuestos, tasas, determinada parte de los gastos y el resto en vivienda, ropa, vacaciones, etc. “Se considera, cuando se lleva más del 30% de la canasta básica el gasto en impuestos y servicios públicos, es un exceso pero nosotros hace rato que superamos eso”.

Precisó también que en los últimos datos de Jujuy que miden la canasta básica, se ha excluido el aumento de los servicios públicos. Explicó que no se puede saber si aumentó o disminuyó la pobreza y con eso las posibilidades de acceder a calidad de vida, porque los servicios públicos no son optativos porque no se puede elegir entre tener agua potable o no.

Es que se toman distintos parámetros, no se pueden ver estudios definitivos. Y es algo que en la Asociación Proconsumer ven a diario que la gente plantea el aumento que le hicieron mientras gana lo mismo. “Si el nivel salarial se va a modificar en un 5%, por ejemplo en los empleados públicos, y por otro lado esa familia hace un año pagaba 1.100% menos”, precisó.

Recordó que el gas subió la última vez el 45% en abril, que se suma al 40% de diciembre; la luz la última fue del 29%. Explicó que la diferencia es que Jujuy siempre pagaba una tarifa más cara que el resto del país, pese a que había una gran cantidad de subsidios que no se aplicaban a la tarifa en la provincia.

“El problema es cuánto se lleva de mi sueldo pagar servicios públicos”, afirmó. Es que al tratarse de una tarifa segmentada todo depende además del consumo y si aumenta el nivel sea por el uso de aire acondicionado o calefacción, y cuando coincide el incremento de la tarifa con la de consumo, no es el porcentaje que anuncia el ente de contralor, sino que es superior.

Es que la política es que “el que más consume más paga”, pero aclaró no tiene que ver con la realidad porque en Jujuy es muy común que en una vivienda del Ivuj vivan dos familias, o con hijos y nietos. Y aclaró que la tarifa social tiene un consumo con un tope muy bajo, de 150 kilowatts (W) ya sólo alcanzaría para el uso de una o dos personas, y si supera se paga tarifa normal.