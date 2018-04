Vecinos reclaman una mayor vigilancia policial

Se multiplican las denuncias de los vecinos de distintos sectores de la ciudad capital, teniendo como común denominador en todos los casos, la falta de vigilancia policial.

“Nada los detiene”, afirma una vecina, “los jóvenes ingresan a las viviendas o asaltan a las personas que esperan el colectivo”.

Un grupo personas que habitan en el sector comprendido entre Pachi Gorriti y Tiraxi y por el norte avenida Libertador y Puesto del Marqués al sur, denunciaron a El Tribuno de Jujuy sobre la necesidad de un mayor control en esa zona por parte de la policía, ya que los mismos se sienten totalmente desprotejidos.

"Vienen a buscar drogas"

Consultados sobre cuales son las causas que motivan que la zona se constituya en un sector sumamente peligroso, los vecinos afirman que "vienen a buscar droga, especialmente en la zona cercana al bachillerato N§ 2, ahí se apuestan los vendedores (dealers) y les dan o venden a los chicos".

Otras de las vecinas indica que "no sé por qué no se conocen los accidentes que hay sobre Eva Perón, no se publica nada, salen corriendo a esa avenida y no se fijan y son atropellados por autos, colectivos e incluso motos".

Todos los presentes en el lugar "remarcan" que tienen miedo, que por los pasajes del barrio no se puede caminar, llegar tarde menos, siempre están estos "tipos" merodeando y cuando uno se descuida te roban.

"Acá te roban todo"

Las personas mayores recuerdan que "este era un hermoso barrio donde se podía vivir tranquilo, los chicos se conocían todos y se armaban kermeses", después de una pausa agrega que "ahora nadie puede salir, ¿se dio cuenta de la cantidad de rejas que tienen las casas?".

Una maestra que trabaja en un establecimiento de la zona y que llega al lugar en colectivo afirma que "te roban el celular, la cartera, lo que uno tenga a mano y lo peor es que son agresivos, muy agresivos".

Indican que ya se cansaron de pedir mayor vigilancia en la zona, "la sexta dice que no tiene personal ni móvil" esa es la frase recurrente, "ya ni siquiera hacemos la denuncia", manifiesta otra de las personas.

Relatan que a pesar de las rejas, las alarmas o los perros ingresan a las viviendas y toman lo que está disponible.

Roban ropa de las sogas, utensilios, herramientas que después venden y con eso compran droga.

"Nos preocupa mucho los chicos de la escuela, necesitamos más policías que nos cuiden".