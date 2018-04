Reunión de capacitadores de educación no formal

Recientemente se realizó una reunión en el Hotel de Turismo Municipal de esta ciudad quebradeña entre los capacitadores y la coordinadora de Educación no formal del Ministerio de Educación de la provincia. Viviana Maurín, coordinadora de Educación no formal del Ministerio de Educación de la Provincia, visitó Humahuaca y señaló que la reunión que mantuvo con los capacitadores e instructores de la educación no formal consistió en marcar los lineamientos del proceso de enseñanza aprendizaje que se van a implementar en cada localidad de la provincia. La funcionaria provincial explicó que "los cursos comenzaron con el ciclo lectivo, con el objetivo de contener a aquellas personas que quizás no están escolarizadas y que a través de esta modalidad pueden aprender un oficio que después les permitirá incursionar dentro de las escuelas profesionales". Maurín también señaló que la oferta de cursos es amplia y que hay capacitadores que enseñan diferentes oficios como peluquería, panadería, carpintería, tejido, corte y confección, pastelería, artesanías, entre otros. Asimismo, la coordinadora de Educación no formal informó que en estos momentos se encuentran en la primera etapa de la presentación de proyectos donde se establecen los centros educativos en los que se dictarán los diferentes cursos y que luego aquellos interesados podrán informarse a través de la página oficial del Ministerio de Educación sobre la oferta educativa y los lugares donde funcionarán los mismos.

Una vez finalizada la reunión con los capacitadores, Maurín se reunió con el intendente de Humahuaca, Leonel Herrera, para acordar el trabajo en forma conjunta y difundir la oferta educativa que se presenta en esta modalidad. En ese sentido, Maurín destacó la colaboración del municipio humahuaqueño y manifestó que "el intendente Herrera siempre presta plena colaboración para todas las actividades que se realizan desde el Ministerio de Educación". Por otra parte, el jefe comunal Herrera señaló que la educación es uno de los ejes de su gobierno y que es por ello que "desde la Municipalidad apuntamos a que Humahuaca cuente con una amplia oferta educativa para todos los sectores de la sociedad tanto de la educación formal como la educación no formal, brindando los espacios y las facilidades para que estos cursos puedan dictarse en nuestra ciudad". Finalmente, las autoridades manifestaron que seguirán trabajando en forma coordinada para incluir a la mayor cantidad de personas en el sistema de educación, en este caso la educación no formal.