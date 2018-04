Show de danza, música, plástica, teatro y humor con Cherutti

Con una jornada interdisciplinaria del arte, abrió sus puertas oficialmente el Teatro Mitre para esta temporada 2018. Se cumplió con la tradición de las galas de apertura en coincidencia con el aniversario de la ciudad de San Salvador de Jujuy, el jueves pasado.

Con muy buen tino, la propuesta de este año invitó al público a recorrer el edificio de nuestro coliseo desde horas de la tarde. Aún era de día cuando artesanos y artistas plásticos protagonizaban una tarde de pintura en acción en la paza !icardo Vilca!(al lado del teatro). Allí pinceles y materiales de colores se combinaron en acción con sus creadores, coordinados por Tomas Bree, artista plástico y responsable del Centro Cultural "Culturarte". Esos mismos artistas aportaron sus obras luego para inaugurar una exposición que está disponible en los altos de esta casa del arte, en las salas "Medardo Pantoja" y "Germán Mallagray". Los artistas que participaron de la propuesta son Zain Romitti, Pablo Quispe, Ruth Zapana, Froilán Colque, Martin Ruiz, Carola Nicastro, Pablo Antonio Lucas, Samuel Paiba, Martín Alemán, Alejandro López.

Todo iba acercando a la gente al espectáculo central, no sin antes sorprender en la entrada del teatro con la magia de las acordes de los chicos de la Escuela Superior de Música, y un trabajo especial de las artistas plásticas Camila Armella y Carola Nicastro, realizado sobre el cuerpo de dos modelos, que pintados de blanco y dorado (body paint) sobre las paredes del hall del teatro se confundían con el fondo. Ya entradita la noche, las luces del teatro se encendieron y el público pudo entrar a las plateas de esa magnífica sala mayor, que siempre es receptora de grandes elogios. En este caso, el artista invitado del show de gala fue el humorista e imitador, Miguel Ángel Cherutti, quien no se escatimó en palabras de admiración por nuestra casa, teniendo en cuenta que no era la primera vez que la visitaba.

El telón se abría con un cuadro de comedia musical, donde el mensaje planteado era el de la transformación de todos de "patito feo" a "cisne", a travÚs del arte. Por eso se sucedieron números con participación de las distintas disciplinas y distintos grupos de artistas jujeños, que dieron cuenta de esa posibilidad.

El show

La introducción fue con un ameno momento de cuatro actores de distintas generaciones del teatro jujeño, que fueron contando anécdotas y compartieron los gajes de este oficio de ser actores independientes y de vivir la pasión que significa. Así estuvieron el gran René Olaguivel, actor de amplísima trayectoria y reconocido talento y maestría con experiencia en cine y teatro. También formó parte de esta propuesta René Tanquía del grupo Senda, otro de los actores que transitó gran parte de la historia de la historia del teatro jujeño. Y también dos artistas más jóvenes pero también con un largo camino recorrido como Gabriela Espinoza y Natalio Bognani.

Tras este momento de recuerdos, salieron a escena los conductores del espectáculo, Cecilia "Chechu" Frías y Gustavo Martínez, que vestidos de gala, no perdieron la chispa para ir presentando a los artistas. Cabe destacar la frescura y espontaneidad de ella, quien seguramente acudiendo a algunas herramientas de la actuación (es actriz) hizo un papel muy simpático a lo largo del espectáculo.

Siguió el Ballet Mama Pacha de Perico, con un cuadro de coplas con música de Los Tekis.

Un párrafo aparte merecen los pequeños (adolescente y niños) del grupo Los Tilcaras (de la ciudad homónima) que desplegaron su música en las tablas del Mitre. Gran calidad y mucha energía para un repertorio muy moderno de temas, que seguramente se ampliará a lo largo de su recientemente comenzado camino artística. Muy buena aceptación en el público dejó la sensación de que tienen mucho futuro en los escenarios. Les pidieron más obviamente, y tuvieron que volver a abrir el telón para ellos antes de continuar.

Más danza llegó con el Ballet "Portal de mi País" con música de la salteña Mariana Carrizo y el Chaqueño Palavecino, entre otros.

El invitado

Miguel Ángel Cherutti entró envuelto de coreografías de las bailarinas jujeñas de music hall, y brindó una parte de su show "Cherutti & Company", que estuvo presentando en la temporada veraniega pasada.

Con sus conocidas imitaciones e Sergio Denis, Enrique Iglesias, Tomás Fonzi (y por supuesto con "Despacito"), Sandro, el Chaqueño Palavecino, María Martha Serra Lima, Frank Sinatra, Mick Jagger, Cacho Castaña y Luciano Pavarotti, no sin antes bajar a la platea para cantarle a una mujer del público de cerca, un tema de Ricardo Montaner, que le pidió especialmente.

Y llegaba el final, con una nueva coreografía de jazz, y la despedida.

Estuvieron presentes en la primera parte de las actividades y la gala, el gobernador Gerardo Morales y el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas; entre otras autoridades. En el saludo final, la nueva administradora del Teatro Mitre, Silvia Pieruzzi, quien mencionó que este espectáculo fue también su debut, como tal y agradeció a los artistas que participaron y al público por haber acompañado la propuesta.