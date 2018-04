"Me dicen que soy gorda, grasa y que no tengo talento"

Cansada del bullying que sufre en las redes sociales, Karina "La Princesita" hizo catarsis y compartió con sus seguidores un mensaje en su cuenta de Instagram en el que se sinceró y contó cómo se siente desde hace unos años ante las críticas que recibe por su físico a través del mundo virtual.

La cantante, que interpretará a Kamala -figura principal de Siddharta, la nueva obra que Flavio Mendoza prepara para la calle Corrientes- realizó un fuerte descargo, que recibió miles de likes y numerosos mensajes de apoyo.

En el posteo, que acompañó con una foto suya sonriente, dice: "¡Si supieran las cosas a las que desde chica me enfrento y sigo entera! No leo todo por completo, pero sí la gran mayoría de los mensajes que recibo. Trato de responder bastante y hay mucho más que hago por algunos, que no lo cuento porque lo hago de corazón y no para sacar un provecho de eso".

"Tengo que reconocer que al menos en mis redes ( en las mías) son más los mensajes positivos y de cariño. De 300 mensajes, 2 son malos, eso no es algo común y me alegra. Me dicen cosas muy lindas y estoy agradecida. Es muy hermoso que se valoren tus virtudes, que todos las tenemos. Y también es lindo una crítica, pero constructiva y desde el amor", continuó.

Para la cantante, "el insulto, el agravio, el bullying, la violencia y la insensibilidad, no hablan más que del que lo ejerce. Lo deja al descubierto, desnudo, mostrando sus miserias, sus carencias. Como si señalaran sus propias inseguridades; como si pidieran auxilio desde el fondo de su cobardía; como si hablaran de ellos mismos o de sus miedos y en vez de reconocer sus debilidades necesitan depositar ese odio en el otro, porque no tienen la valentía de asumir eso. Que soy gorda o que es extraño que esté muy flaca; que me operé toda; que soy grasa; que no tengo talento. Sí que lo tengo. Yo estoy segura de mí, muy", señala.

"Y quizás sí, no voy a negar que en su momento eso me lastimó. Y sí, también lloré. Pero al ver que me supero más, año a año y día y día, entiendo que hasta de lo malo se puede sacar cosas buenas. Y que a los que aman a Dios, TODAS LAS COSAS LES AYUDAN PARA BIEN. Y a mi todo eso, no me hundió o tal vez sí, pero no me mantuvo en las profundidades. Por el contrario, llegué al fondo y eso me impulsó. ¡Y voy por más!", afirma en su mensaje.