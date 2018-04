"Le corté el miembro pero no los testículos": habló la joven que mutiló a su amante

Pasaron cinco meses desde que Brenda Barattini, de 26 años, cortó con un par de tijeras los genitales a su amante de 40 años, en Córdoba. Ahora, desde el penal de Bouwer,la joven volvió a hablar del trágico episodio."Lo que me hizo no se le hace a ningún ser humano", dijo.

"Nunca hubo una amputación. Le corté el pene, completo no fue, lo herí. No hubo ni amputación, esta persona camina, no usa bastón", se defendió la arquitecta que está imputada por presuntas "lesiones gravísimas" calificadas por el vínculo por herir a su amante.

Barattini aseguró que el hombre le generó "un daño muy grande, un daño psicológico muy grande. Vulnerando mi intimidad, y eso no se hace. Ni a una mujer, ni a un hombre, ni a nadie. Quizá no de una manera correcta, pero respondí".

Lo habría por la difusión de un video íntimo de la pareja, que el hombre compartió con sus amigos. "Fue un daño muy grave lo que me hizo. Creo que si este video sale a la luz, esta persona para la Justicia va presa. Él ha reconocido que había un video y que lo pasó", explicó en una entrevista con La Voz del Interior.

La joven contó además que googleó cómo cortar genitales masculinos, días antes del hecho. "Yo sabía que no podía hacerle ningún daño, más que darle un susto", dijo la mujer y aseguró que fue ella la que pidió ayuda cuando lo vió sanfrar.

Además dijo que está "arrepentida" de como reaccionó y que no lo haría de vuelta, sino que pediría ayuda. "No lo haría de vuelta, porque la violencia no se apaga con violencia", aseguró.